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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تركيا تجند أطفالا سوريين للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي

Time منذ 52 دقيقة
Views 1532
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بالفيديو.. تركيا تجند أطفالا سوريين للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي

وكالات (صدى):
قامت تركيا بتجنيد أطفال سوريين للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي مقابل مبلغ زهيد وتوريطهم في حرب ليسوا طرفا فيها.

ووفقا لما جاء في الفيديو فإن كل طفل يتقاضي راتبا شهريا يبلغ 3000 دولار للقتال في ليبيا، حيث يستخدمون هويات مزورة ويتم تسجيلهم في الفصائل التي تقاتل بجانب حكومة الوفاق، بالإضافة إلى تدريبهم علي حمل السلاح في معسكرات بطرابلس.

وعمل الجيش التركى على نقل أطفال ومراهقين سوريين للفتال فى طرابلس إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الإخوانية.

وقامت فصائل " الجيش السورى الحر " الموالى لأنقرة، والذى يضم مقاتلين من خلفيات متطرفة وإرهابيين من جبهة النصرة وفيلق الشام، بتجنيد قاصرين للقتال فى ليبيا، موضحا أنه يتم إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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