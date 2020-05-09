بالفيديو.. تركيا تجند أطفالا سوريين للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي

وكالات (صدى):

قامت تركيا بتجنيد أطفال سوريين للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي مقابل مبلغ زهيد وتوريطهم في حرب ليسوا طرفا فيها.

ووفقا لما جاء في الفيديو فإن كل طفل يتقاضي راتبا شهريا يبلغ 3000 دولار للقتال في ليبيا، حيث يستخدمون هويات مزورة ويتم تسجيلهم في الفصائل التي تقاتل بجانب حكومة الوفاق، بالإضافة إلى تدريبهم علي حمل السلاح في معسكرات بطرابلس.

وعمل الجيش التركى على نقل أطفال ومراهقين سوريين للفتال فى طرابلس إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الإخوانية.

وقامت فصائل " الجيش السورى الحر " الموالى لأنقرة، والذى يضم مقاتلين من خلفيات متطرفة وإرهابيين من جبهة النصرة وفيلق الشام، بتجنيد قاصرين للقتال فى ليبيا، موضحا أنه يتم إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال.