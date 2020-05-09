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نجم مصري يكشف حقيقة زواجه من منى فاروق

Time منذ يومين
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نجم مصري يكشف حقيقة زواجه من منى فاروق

القاهرة (صدى):
كشف الفنان الشاب محمد عز حقيقة زواجه من الفنانة منى فاروق، التي اشتهرت بالفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف، خاصة بعد انتشار صورة للاثنين بملابس الزفاف، وهي الأخبار التي نفاها الأول بشكل حازم.

واستنكر عز، نبأ زواجه من فاروق، في منشور له عبر حسابه على "إنستغرام، مؤكدًا فيه أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.

وعلق قائلا: "إشاعة طبعاً.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بندر
يا رجل انت ركيزه من ركائز الاتحاد واصبحت النجم الأول والكل يشيد بحبك ووفائك وتضحيتك من أجل الاتحاد جمهور الاتحاد في ظهرك يا فهد وانت كبير ولا يهزك كلام الصغار حافظ على نفسك وجهز نفسك وخل طموحك كبير انت موهبه تقدر تكسر أرقام وتحقق إنجازات وتترك في تاريخ مجد وبصمه انا على يقين بعد توفيق الله الإتحاد راح يرجع معك
Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص

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