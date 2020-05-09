نجم مصري يكشف حقيقة زواجه من منى فاروق

القاهرة (صدى):
كشف الفنان الشاب محمد عز حقيقة زواجه من الفنانة منى فاروق، التي اشتهرت بالفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف، خاصة بعد انتشار صورة للاثنين بملابس الزفاف، وهي الأخبار التي نفاها الأول بشكل حازم.
واستنكر عز، نبأ زواجه من فاروق، في منشور له عبر حسابه على "إنستغرام، مؤكدًا فيه أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.
وعلق قائلا: "إشاعة طبعاً.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات".