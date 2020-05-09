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"إيجار": خدمات وحلول إلكترونية جديدة للحد من التعامل المباشر

Time منذ ساعتين
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"إيجار": خدمات وحلول إلكترونية جديدة للحد من التعامل المباشر

الرياض (صدى):
أطلق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الحلول الإلكترونية الهادفة إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التواصل المباشر بين أطرافها (مؤجر، وسيط عقاري، مستأجر) ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح البرنامج في بيانٍ له، أنه أطلق خدمة (تغيير قناة الدفع) والتي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، حيث يمكن تغيير قناة الدفع المحددة في العقود المسجلة في الشبكة من الدفع النقدي والتعامل بالعملات الورقية إلى قنوات الدفع الإلكترونية وخدمة (سداد).

وأضاف أنه يهدف إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة إيجار من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.

وفعّل “إيجار” عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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