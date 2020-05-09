شاهد.. مركز مُستحدث في مستشفى الدرعيّة يُجري فحوصاً سريعة للفيروس

الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو مركز مُستحدث في مستشفى الدرعيّة يُجري فحوصاً سريعة لفيروس كورونا بما يصل إلى 850 فحص يوميًا.

ومن جهته، قال عبدالله الخلفان مدير مستشفى الدرعية إن الأرقام تتراوح حسب الحالة بما يصل إلى 850 فحص يوميا، مضيفا:" لدينا قدرة على استيعاب أكثر من 1000 فحص في اليوم الواحد ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1024 حالة شفاء جديدة من فيروس ⁧‫كورونا⁩ المستجد، و1704 إصابة، حيث أنه تم تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة من ⁧‫"كوفيد-19"، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة.

وأعلن عن تسجيل 1704 حالة مؤكدة جديدة مصابة بكورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، إلى جانب تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 239 شخصا.