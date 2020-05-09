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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مركز مُستحدث في مستشفى الدرعيّة يُجري فحوصاً سريعة للفيروس

Time منذ ساعة
Views 1630
شاهد.. مركز مُستحدث في مستشفى الدرعيّة يُجري فحوصاً سريعة للفيروس

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو مركز مُستحدث في مستشفى الدرعيّة يُجري فحوصاً سريعة لفيروس كورونا بما يصل إلى 850 فحص يوميًا.

ومن جهته، قال عبدالله الخلفان مدير مستشفى الدرعية إن الأرقام تتراوح حسب الحالة بما يصل إلى 850 فحص يوميا، مضيفا:" لدينا قدرة على استيعاب أكثر من 1000 فحص في اليوم الواحد ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1024 حالة شفاء جديدة من فيروس ⁧‫كورونا⁩ المستجد، و1704 إصابة، حيث أنه تم تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة من ⁧‫"كوفيد-19"، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة.

وأعلن عن تسجيل 1704 حالة مؤكدة جديدة مصابة بكورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، إلى جانب تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 239 شخصا.

 

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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