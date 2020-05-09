«تقويم التعليم» تعلن عن موعد تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية

الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية " الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية "، مضيفة:" سيتاح اعتبارًا من غدٍ الأحد الساعة 4:30م إمكانية تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية ".

ويأتي ذلك نظرًا لطلب بعض أبناءنا الطلاب والطالبات لاستكمال تحديث البريد الإلكتروني ورفع الصورة الشخصية والتحقق من الهوية الوطنية.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أوضحت أته تم تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020.