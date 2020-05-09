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الأعداد السابقة للصحيفة

«تقويم التعليم» تعلن عن موعد تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية

Time منذ ساعة
Views 1763
«تقويم التعليم» تعلن عن موعد تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية " الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية "، مضيفة:" سيتاح اعتبارًا من غدٍ الأحد الساعة 4:30م إمكانية تحديث البيانات عبر الأجهزة الذكية ".

ويأتي ذلك نظرًا لطلب بعض أبناءنا الطلاب والطالبات لاستكمال تحديث البريد الإلكتروني ورفع الصورة الشخصية والتحقق من الهوية الوطنية.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أوضحت أته تم تمديد فترة تحديث البيانات للتقدم للاختبار التحصيلي إلى 15 مايو 2020.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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