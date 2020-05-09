مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية على عدد من مواقع الحوثيين في صعدة (فيديو) 

صنعاء (صدى):

وثق مقطع فيديو مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية ناجحة على عدد من مواقع الحوثيين في صعدة.

وبدا في المقطع صقور مقاتلات التحالف ينفذون عدد من الضربات الخاطفة لأهداف نوعية تتمثل في تجمعات أفراد وعربات تابعة للميليشيات الحوثية في قطاع باقم التابع لمحافظة صعدة.

وكانت طائرات التحالف قصفت 21 غارة مديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران في محافظة الجوف المجاورة لمأرب، حيث أنَ طائرات التحالف استهدفت بسلسلة غارات مديرية سحار غربيَ صعدة.

وعاودت مقاتلات التحالف شن غاراتها الجوية على مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، بعد ساعات من تصدي القوات المسلحة بصنعاء لزحف واسع ومكثف لقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف في ذات المديرية.