ضم إدارتي الموارد البشرية في “الخدمة المدنية” و “العمل“ سابقا في إدارة واحدة

الرياض (صدى):

أعلن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،اليوم، عن ضم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية سابقا مع الإدارة العامة للموارد البشرية”بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا” في إدارة واحدة، حيث يكون ارتباطها التنظيمي بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

ويأتي القرار بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

و تضمن القرار ضم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية سابقا مع الإدارة العامة للموارد البشرية “بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا” في إدارة واحدة ويكون ارتباطها التنظيمي بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

كما تضمن تكليف الأستاذ، حمد بن محمد الرميح مديرا عاما للإدارة العامة للموارد البشرية، و تكليف الأستاذ،ياسر بن محمد الصقعبي مديرا عاما للادارة العامة التخطيط القوى العاملة.

و يذكر أن التكليف لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، و يتولى مديرو عموم الإدارات المكلفين أعلاه بملائمة أعمال الإدارات المرتبطة بهم وتهيئة المقرات المناسبة للموظفين بما يحقق أغراض الضم، و يلغى هذا القرار كافة القرارات السابقة ذات الصلة.