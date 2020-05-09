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ضم إدارتي الموارد البشرية في “الخدمة المدنية” و “العمل“ سابقا في إدارة واحدة

Time منذ ساعتين
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ضم إدارتي الموارد البشرية في “الخدمة المدنية” و “العمل“ سابقا في إدارة واحدة

الرياض (صدى):
أعلن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،اليوم، عن ضم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية سابقا مع الإدارة العامة للموارد البشرية”بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا” في إدارة واحدة، حيث يكون ارتباطها التنظيمي بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

ويأتي القرار بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها الى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

و تضمن القرار ضم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية سابقا مع الإدارة العامة للموارد البشرية “بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا” في إدارة واحدة ويكون ارتباطها التنظيمي بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

كما تضمن تكليف الأستاذ، حمد بن محمد الرميح مديرا عاما للإدارة العامة للموارد البشرية، و تكليف الأستاذ،ياسر بن محمد الصقعبي مديرا عاما للادارة العامة التخطيط القوى العاملة.

و يذكر أن التكليف لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، و يتولى مديرو عموم الإدارات المكلفين أعلاه بملائمة أعمال الإدارات المرتبطة بهم وتهيئة المقرات المناسبة للموظفين بما يحقق أغراض الضم، و يلغى هذا القرار كافة القرارات السابقة ذات الصلة.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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