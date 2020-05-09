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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. رياح قوية مصحوبة بالبرد تُصيب الأشخاص وتهشم السيارات بحفر الباطن

Time منذ 3 ساعات
Views 6171
Comment 11
شاهد.. رياح قوية مصحوبة بالبرد تُصيب الأشخاص وتهشم السيارات بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
شهدت حفر الباطن، اليوم السبت، عاصفة ترابية قوية مصحوبة بالبرد تسببت في تهشيم عدد من السيارات.

ووثق مواطن لحظة إصابته أثناء تواجده في سيارته عندما تهشم الزجاج؛ إثر تساقط البرد عليها.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف السعودية تحب الخير للجميع ولها فضل على اغلب الدول العربية والاسلامية حلت حرب لبنان باتفاق الطائف وحلت مشكله لوكربي الليبيه ايام القدافي مع امريكا والدول الغربية وحلت مشكله الاسد مع الغرب ولها مواقف كثبرة ومع ذلك تواجه هجوم وحملات عدائيه من الدول اللتي ساعدتها ومن بعض الاعلاميين اللذين عاشو بالسعودية كعاملين عاديين وجعلت منهم صحفيون مشهورين مثل عبدالباري عطوان ومع ذلك يهاجمها يوميا والاجي المشرد ناصر الدويله استقبلته هاربا من الكويت ايام الغزو العراقي وتم اكرامة وحمايته ولما رجع بعد التحرير معزز مكرم صار عدو للسعودية ويهاجمها باستمرار ... للاسف العرب بالذات لاينفع بهم المعروف والمفروض شعارنا السعودية اولا وبس
الشرقيه
هيوندأي تأخرت كثيرآ عن اصدأر النسخة التنافسيه لسيارات بيك أب هذا لأشك سيجعل المنافسين يخضعون لأسعار السوق وينهي جشع الاحتكار هيونداي كسبت ثقة المستهلك وقتنا ئها لأ تحتاج للتردد أحدآ 🍎🍏
تميم
غريبة الصورة المصاحبة للخبر حقا هذه طبيعة الباحة
يوسف الحمادي
اي صدقناكم
نجاة محمد
اعانك الله

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