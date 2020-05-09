شاهد.. رياح قوية مصحوبة بالبرد تُصيب الأشخاص وتهشم السيارات بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):

شهدت حفر الباطن، اليوم السبت، عاصفة ترابية قوية مصحوبة بالبرد تسببت في تهشيم عدد من السيارات.

ووثق مواطن لحظة إصابته أثناء تواجده في سيارته عندما تهشم الزجاج؛ إثر تساقط البرد عليها.