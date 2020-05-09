إقبال كثيف من المصليين على مسجد المدينة المنورة رغم «كورونا»

نواكشوط (صدى):
شهد مسجد المدينة المنوّرة، أكبر مسجد في نواكشوط، إقبالًا كثيفًا لتأدية صلاة الجماعة دون المبالاة بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وجاء ذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء؛ نظرًا لتسجيل إصابة لثمانية أشخاص بفيروس "كورونا" المستجدّ؛ حيث توفي أحدهم وشفي ستة آخرون، ولا يزال المصاب الثامن يتلقى العلاج.
وخففت الحكومة الموريتانيّة مؤخرًا التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ من خلال السماح خصوصاً بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محدّدة تتضمّن خصوصاً إلزاميّة وضع كمّامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي .