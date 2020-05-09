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إقبال كثيف من المصليين على مسجد المدينة المنورة رغم «كورونا»

Time منذ يوم
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إقبال كثيف من المصليين على مسجد المدينة المنورة رغم «كورونا»

نواكشوط (صدى):
شهد مسجد المدينة المنوّرة، أكبر مسجد في نواكشوط، إقبالًا كثيفًا لتأدية صلاة الجماعة دون المبالاة بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وجاء ذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء؛ نظرًا لتسجيل إصابة لثمانية أشخاص بفيروس "كورونا" المستجدّ؛ حيث توفي أحدهم وشفي ستة آخرون، ولا يزال المصاب الثامن يتلقى العلاج.

وخففت الحكومة الموريتانيّة مؤخرًا التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ من خلال السماح خصوصاً بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محدّدة تتضمّن خصوصاً إلزاميّة وضع كمّامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي .

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أحدث التعليقات

أبوسطام
مات كومار الشجاع
أبوسطام
الله يشفي جميع مرضى المسلمين
الملل
انا ماتابعه لانه زياله وهذا شهر عباده لله وتقرب له بالطاعات وليس عصيان وغضب لله وتقرب للشيطان بالمعاصي يمر عليك الشهر وانت مثل الحمار تحمل اسفارا
مهند111
يتم تحرير المخالفه عن طريق اللوحه جميع بيانات مالك السياره يحصل عليها عندما برفع رقم اللوحه للعمليات بل بالامكان الحصول على البيانات والدوريه تمشي خلف السياره المطلوبه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يحميهم

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