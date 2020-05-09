نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي

Time منذ 6 دقائق
Views 1209
شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي

علي القحطاني (صدى):
سرد سعد المنيع يروي قصة الراحل صالح الراجحي مع المال وكيف بدأ صناعته المصرفية وسط ساحة الصفا بصندوق خشبي لصرف المال.

وذكر، خلال برنامج الراحل المعروض على قناة روتانا خليجية، أن الراجحى بدأ عمله مع والده، واستخدم صندوق خشبي في تبديل العملات.

ولم يكن عمل الراجحي في المجال المصرفي هو أول ما قام به، بل بدأ مشواره في مجال البضائع على كتفيه، وفي إحدى المرات ألقي وجود الملك عبدالعزيز أكياس من المال على المحتاجين، وتصادف أن وقع أحد الأكياس بالقرب منه إلا أنه لم يلتقطه إيمانيا بقدرته على كسب المال، واستشعارًا بحاجة الفقراء لهذا المال أكثر منه.

وعمل بعد ذلك في مجال تبديل العملات، واستخدم الصندوق الخشبي في عمله هذا، وسط ساحة الصفا، ثم تحولت جهود الراجحي فيما بعد إلى شركة تجارية عملاقة لها امتداد وعلاقات تجارية في المملكة وفي الشرق الأوسط.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
قطع الله تي الوجوه مصنقه الاثنين بلاء وجلا
قيصر مخول
أرزاق..ارزاق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
M-512
جايه تصرف فلوس🤣💔🐍 ههخخ🤣 أو متسولة

أخر الأخبار

شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي
شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي
Time منذ 6 دقائق Views 1209
اليوم يومه
اليوم يومه
Time منذ 19 دقيقة Views 231
عمل دؤوب وأجر مكتوب لرجال الأمن
عمل دؤوب وأجر مكتوب لرجال الأمن
Time منذ 20 دقيقة Views 319
افعى داخل بنك !
افعى داخل بنك !
Time منذ 20 دقيقة Views 246
نهاية مروعة لطفل على الطريق
نهاية مروعة لطفل على الطريق
Time منذ 20 دقيقة Views 224
الفضاوة وقت الدوام
الفضاوة وقت الدوام
Time منذ 21 دقيقة Views 259
نهاية التمارين في البيت
نهاية التمارين في البيت
Time منذ 22 دقيقة Views 266
شرطة الرياض: القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة
شرطة الرياض: القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة
Time منذ 26 دقيقة Views 1381
نصائح للتخلص من العادات المزعجة للزوج
نصائح للتخلص من العادات المزعجة للزوج
Time منذ 33 دقيقة Views 1389
القبض على مواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية عسير
القبض على مواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية عسير
Time منذ 39 دقيقة Views 1942