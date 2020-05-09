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شاهد..نجل أحمد أبو هشيمة يلعب في الأهلي المصري

Time منذ 20 ساعة
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شاهد..نجل أحمد أبو هشيمة يلعب في الأهلي المصري

القاهرة (صدى):
ظهر ابن شاب لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي ارتبط مؤخرًا بالفنانة ياسمين صبري يدعى عمر.

وجاء ذلك خلال لقاء له من إحدى المباريات، حيث يتضح من خلال الفيديو أنه يلعب للنادي الأهلي وهو من مواليد 2000، أي أنه يبلغ من العمر 20 عامًا.

وأثار ذلك من حالة من البلبلة بين عدد من الجمهور لاعتقادهم أن أحمد أبو هشية لم يتزوج قبل ارتباطه بالفنانة هيفاء وهبي وانفصاله عنها في وقت سابق.

ويذكر أن رجل الأعمال المصري تزوج عام 2009 من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واستمر زواجهما تقريبا ثلاث سنوات لكنهما انفصلا نتيجة خلافات بينهما، فيما صرحت وهبي بعد انفصالها أن أبو هشيمة أصبح مشهورا بسببها.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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