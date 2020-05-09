رصد هزة أرضية في منطقة عسير

أبها (صدى):

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر، اليوم السبت، في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الهزة بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم .