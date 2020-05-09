نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

رصد هزة أرضية في منطقة عسير

Time منذ 54 دقيقة
Views 1736
رصد هزة أرضية في منطقة عسير

أبها (صدى):
سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر، اليوم السبت، في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الهزة بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
قطع الله تي الوجوه مصنقه الاثنين بلاء وجلا
قيصر مخول
أرزاق..ارزاق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
M-512
جايه تصرف فلوس🤣💔🐍 ههخخ🤣 أو متسولة

أخر الأخبار

شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي
شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي
Time منذ 6 دقائق Views 1194
اليوم يومه
اليوم يومه
Time منذ 19 دقيقة Views 231
عمل دؤوب وأجر مكتوب لرجال الأمن
عمل دؤوب وأجر مكتوب لرجال الأمن
Time منذ 19 دقيقة Views 317
افعى داخل بنك !
افعى داخل بنك !
Time منذ 20 دقيقة Views 246
نهاية مروعة لطفل على الطريق
نهاية مروعة لطفل على الطريق
Time منذ 20 دقيقة Views 224
الفضاوة وقت الدوام
الفضاوة وقت الدوام
Time منذ 21 دقيقة Views 259
نهاية التمارين في البيت
نهاية التمارين في البيت
Time منذ 22 دقيقة Views 265
شرطة الرياض: القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة
شرطة الرياض: القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة
Time منذ 26 دقيقة Views 1372
نصائح للتخلص من العادات المزعجة للزوج
نصائح للتخلص من العادات المزعجة للزوج
Time منذ 33 دقيقة Views 1389
القبض على مواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية عسير
القبض على مواطنين لمحاولة الاعتداء على رئيس بلدية عسير
Time منذ 39 دقيقة Views 1936