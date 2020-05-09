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رصد هزة أرضية في منطقة عسير
منذ 54 دقيقة
1736
أبها (صدى):
سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر، اليوم السبت، في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط.
وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الهزة بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم .
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
قطع الله تي الوجوه مصنقه الاثنين بلاء وجلا
قيصر مخول
أرزاق..ارزاق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
M-512
جايه تصرف فلوس🤣💔🐍 ههخخ🤣 أو متسولة
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