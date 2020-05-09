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أجدد التطورات في قضية فتاة «التيك توك»‏

Time منذ 21 ساعة
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أجدد التطورات في قضية فتاة «التيك توك»‏

القاهرة (صدى):
تسببت الطالبة المصرية حنين حسام المعروفة إعلامياً باسم فتاة التيك توك، في إثارة الجدل والغضب بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي لتسهيل ممارسة الرذيلة.

ووجه قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بكفالة 50 ألف جنيه، كما قرر تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

وفي السياق نفسه، سيتم نقل حنين حسام إلى سجن القناطر، ليتم إيداعها هناك حتى نهاية مدة الـ 15 يومًا، والتي تم تجديد حبسها اليوم؛ حيث قضت 20 يوما داخل أروقة السجن على ذمة القضية حيث تم اتهامها بأنها عضوة بمجموعتيْن على تطبيق "واتس آب"، خُصِّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها الخاصة بتسهيل ممارسة الرذيلة بين الشباب والفتيات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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