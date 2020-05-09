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«الصحة»: تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعتين
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«الصحة»: تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه من بين الحالات الجديدة المصابة 18% حالات سجلت فيما بين الإناث، و82% حالات سجلت فيما بين الذكور؛ فضلًا عن 6% حالات سجلت في أطفال، و90% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن 30% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 70% من الحالات؛ لافتًا إلى أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 37136 حالة، بينها 26753 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 140 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وقال الدكتور العبدالعالي، أنه تم تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 239 شخصًا؛ مضيفًا: " من يقول بأن التطعيم ضد الدرن يخفف أعراض فيروس كورونا أو قد يُبعد الإصابة بالفيروس، فهذا حديث لا يوجد له سند علمي ويحتاج إلى أبحاث ودراسات تثبت صحته " .

وتابع: " سيتم تنفيذ الفحص الموسع على مراحل، حيث تم البدء بالمسح النشط الموجّه، وبدأت الآن المرحلة الثانية عبر تقديم الدعوات لمن قام بالتقييم الذاتي عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص المخبري "؛ موضحًا أن:" بشكل عام، فترة التعافي تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريبًا إلى 5 أسابيع في مداها البعيد " .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
قطع الله تي الوجوه مصنقه الاثنين بلاء وجلا
قيصر مخول
أرزاق..ارزاق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
M-512
جايه تصرف فلوس🤣💔🐍 ههخخ🤣 أو متسولة

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