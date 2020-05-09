سيدة تكسب أموال طائلة من أظافرها

واشنطن (صدى):
استعانت سيدة أمريكية تدعى «أريندا ويفر» بأظافرها كوسيلة تجلب لها أموال طائلة.
واستغلت السيدة، البالغة من العمر 59 عاما، مدونتها التى أطلقتها لنشر قصة كفاحها ضد سرطان الثدي، في نشر مقاطع فيديو حول أظافرها.
ولم تكن أظافر السيدة كباقي السيدات، حيث كانت الأظافر طويلة للغاية كالمخالب جراء احتفاظها بها لفترة طويلة.
ودفع رغبة البعض في رؤية هذه الأظافر الغربية السيدة للاستفادة من ذلك ماديا، وذلك بجعل من يريد رؤية الأظافر أن يدفع أموال لحسابها عبر الانترنت، ومن خلال هذه الطريقة حصدت «أريندا ويفر» على أموال طائلة.