مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من الرجال والنساء ، وذلك للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي :

1- طبيب / طبيبة استشاري ، تخصص " الأعصاب ، أعصاب الأطفال ، امراض الكلى ، جراحة الأوعية ، امراض معدية ، امراض تنفسية ، امراض كلى أطفال ، نساء وولادة ، اسرة ومجتمع ، علم امراض دم طوارئ ، مع خبرة 3 سنوات خبرة .

2- طبيب / طبيبة نائب أول التخصصات " العناية المركزة للأطفال والخدج ، الطوارئ ، امراض القلب ، العناية المركزة ، آشعة امراض نساء وولادة ، اطفال ، طب اسرة ومجتمع ، خبرة عامين في التخصص بعدالشهادة العليا .

3- طبيب / طبيبة نائب ، نفس التخصصات السابقة .

ويشترط في جميع وظائف الأطباء البوردالسعودي ، أو العربي أو الأمريكي .

4 – ممرض / ممرضة لحملة البكالوريوس في تخصص التمريض .

4- اخصائية تمريض أولى لحملة البكالوريوس بتخصص التمريض –قابلة .

5- فني أو فنية تقويم الأعضاء الأجهزة الإصطناعية لحملة دبلوم تقويم الأعضاء او الأجهزة .

وأكدت إدارة المستشفى أن لتقديم متاح حالياً وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب عبر الرابط التالي مع إرفاق المستندات " رخصة المهنة

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