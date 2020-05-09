وظائف شاغرة في وزارة الحج والعمرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، عن توفر وظائف شاغرة للنساء على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمسميات التالية (مراسلة، عاملة).
وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة هي: مراسلة (المدينة المنورة)، مراسلة / مراسلة مكتبية (المدينة المنورة)، عاملة - فئة ج (مكة المكرمة)، عاملة - فئة د (مكة المكرمة)، مشترطة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، والا يقل المؤهل التعليمي عن الابتدائي ولا يزيد عن الثانوية العامة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ان يكون العمر بين (20) سنه الى (40) سنه، وأن تكون لائقة صحيا، وغير محكوم علها بحد شرعي أو السجن بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وغير مفصولة من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، وإتقان أحد اللغات التالية (الإنجليزية، الهوساوية، أوردو، ملايو، فلبيني، فرنسي، تركي، فارسي، بلوشي).
وشددت على أن تكون المتقدمة من سكان مدينة مكة المـكرمة أو المدينة المنورة، وأن تكون ضمن قوائم الانتظار لدي (ساعد)، واجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، ويفضل من لديها خبرة سابقة؛ فيما الوثائق المطلوبة (دمج جميع الملفات في ملف PDF واحد):- الهوية الوطنية، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية، شهادة بيان مدد وأجور المشترك في التأمينات الاجتماعية.
وأكدت على أنه لا ينظر إلى طلبات هذا الإعلان قبل أو بعد الوقت المحدد ونأمل الاكتفاء بالتقديم عبر البريد الالكتروني ولا يلزم مراجعة الوزارة؛ بينما يبدأ التقديم يوم الخميس بتاريخ 1441/09/21هـ الساعة (10) صباحاً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1441/09/23هـ الساعة (3) مساءً.
وأشارت الوزارة إلى أنه تُرسل السيرة الذاتية خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالية (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]