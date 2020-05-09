نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تصريحات مثيرة تطلق موجة انتقادات ضد فنانة عربية

Time منذ يومين
Views 3322
Comment 1
تصريحات مثيرة تطلق موجة انتقادات ضد فنانة عربية

بغداد (صدى):
أثارت تصريحات سابقة للفنانة العراقية، آسيا كمال، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التى إعادة تداول تصريحاتها خلال الساعات الماضية.

وتضمنت التصريحات التى قالتها الفنانة، ضمن لقاء تم منذ سبعة أشهر في برنامج "عن إنسان" المذاع على قناة "آسيا الفضائية"، إعلانها عن تفضيلها ولادة الذكور عن الأناث في ظل الزمن الحالى الذى يشهد انفتاح إلكتروني كبير.

وبرغم أن الفنانة أكدت أنها تؤيد المساواة بين الرجل والمرأة إلا أن تربية الفتيات تعد متعبة مقارنة بالذكور في الفترة الراهنة، الأمر الذى اعتبره البعض تمييز وإهانة للمرأة، منتقدين أن يصدر هذا الكلام من فنانة يعرف عنها كونها مثقفة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

أخر الأخبار

إيطاليا تعلن أول لقاح ضد الفيروس القاتل
إيطاليا تعلن أول لقاح ضد الفيروس القاتل
Time منذ 13 دقيقة Views 1556
ضبط 35 متسولاً من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة بالرياض
ضبط 35 متسولاً من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة بالرياض
Time منذ 20 دقيقة Views 1239
أب يقتل خطيب ابنته ويشعل النار بجثته
أب يقتل خطيب ابنته ويشعل النار بجثته
Time منذ 27 دقيقة Views 473
التفاصيل الكاملة لعرض فنربخشة بشأن التعاقد مع لوشيسكو
التفاصيل الكاملة لعرض فنربخشة بشأن التعاقد مع لوشيسكو
Time منذ ساعة Views 1748
بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو) 
بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو) 
Time منذ ساعة Views 1510
الهام الفضالة خايفه من الكورونا
الهام الفضالة خايفه من الكورونا
Time منذ ساعة Views 711
الصينيين ماعندهم مزح
الصينيين ماعندهم مزح
Time منذ ساعة Views 1014
شاهد.. بناء كوبري بتصميم كارثي في مصر يثير السخرية
شاهد.. بناء كوبري بتصميم كارثي في مصر يثير السخرية
Time منذ ساعة Views 4062
خلع الاسنان غير عندهم
خلع الاسنان غير عندهم
Time منذ ساعة Views 808
عمال يخالفون حظر التجول
عمال يخالفون حظر التجول
Time منذ ساعة Views 707