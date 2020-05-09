تصريحات مثيرة تطلق موجة انتقادات ضد فنانة عربية

بغداد (صدى):
أثارت تصريحات سابقة للفنانة العراقية، آسيا كمال، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التى إعادة تداول تصريحاتها خلال الساعات الماضية.
وتضمنت التصريحات التى قالتها الفنانة، ضمن لقاء تم منذ سبعة أشهر في برنامج "عن إنسان" المذاع على قناة "آسيا الفضائية"، إعلانها عن تفضيلها ولادة الذكور عن الأناث في ظل الزمن الحالى الذى يشهد انفتاح إلكتروني كبير.
وبرغم أن الفنانة أكدت أنها تؤيد المساواة بين الرجل والمرأة إلا أن تربية الفتيات تعد متعبة مقارنة بالذكور في الفترة الراهنة، الأمر الذى اعتبره البعض تمييز وإهانة للمرأة، منتقدين أن يصدر هذا الكلام من فنانة يعرف عنها كونها مثقفة.