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تنفيذ مشاريع مياه بالطائف بأكثر من 156 مليون ريال

Time منذ 19 دقيقة
Views 1277
تنفيذ مشاريع مياه بالطائف بأكثر من 156 مليون ريال

الطائف (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة الطائف بأكثر من 156 مليون ريال.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لرفع مستوى الخدمات المائية في المحافظة، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين من خدمات المياه.

وشملت المشاريع، تنفيذ شبكات للمياه بالطائف بتكلفة بلغت أكثر من 97 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروع الخط الناقل، وشبكات مياه لمناطق شرق طريق المطار بالمحافظة بتكلفة بلغت أكثر من 58 مليون ريال، وذلك في إطار مضيها قدمًا لتطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء التشغيلي.

وتسعى الشركة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملائها الكرام، وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجاتهم وفق الخطط والبرامج المجدولة لذلك، مبينةً أنها انتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (رئيسة وفرعية) بمحافظة الطائف بإجمالي أطوال بلغت أكثر من 97 كم طولي، لربط 3,460 عقار بالشبكة لخدمة نحو 70 ألف نسمة في أحياء مسرة (1و2)، وجزء من حي الخالدية، وجزء من حي الحلقة الشرقية بالطائف، داعيةً العملاء الكرام في الأحياء المستفيدة إلى تقديم طلبات التوصيلات عبر الفرع الإلكتروني لإيصال الخدمة إليهم.

ومن ضمن المشاريع المنفذة، مشروع الخط الناقل للمياه بطول أكثر من (21) كم طولي، وشبكات للمياه شرق طريق المطار بمحافظة الطائف بتكلفة بلغت أكثر من 58 مليون ريال، وذلك لدعم الشبكات القائمة المنفذة بأحياء الحلقة وربطها بالخط الناقل الجديد، وزيادة ساعات ضخ المياه إليها، وتغذية الأحياء الجديدة بشرق طريق المطار.

بدوره أوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي ، أن محافظة الطائف وغيرها من مدن منطقة مكة المكرمة هي محل اهتمام الشركة التي تسعى من خلال أعمالها ومشاريعها لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفعها في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، كذلك العمل بشكل منظم خلال تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات الموطنين والسكان.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
هذه نتيجة المخدرات
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها ويرجعها لصوابها. ليس عيبا اننا نصلح الخطأ ونعترف فيه ولا نستمر فيه. فان الله يغفر الذنوب جميعا. اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها وكل بناتنا السعوديات اللي انضحك عليهم بسالفة التحرر والحرية.
المليليح
ثلاث سنوات والنصر داعس الهلال واحرمهم من بطولات والله لو انا طاقيه راح اصيح واصارخ وادور اي شي يحبط النصر ويقلل من قيمه كل مازاد الضرب زاد الصراخ ههههههههههههههههههه سمعونا صاراخكم

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