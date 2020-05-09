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الجائحة تدفع عروسين للانتحار بعد تأجيل زفافهما

Time منذ يوم
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الجائحة تدفع عروسين للانتحار بعد تأجيل زفافهما

نيودلهي (صدى):
انتحر عروسان في منطقة أديل آباد بولاية تيلانجانا، جنوبي الهند، يوم أمس الجمعة؛ نتيجة اكتئاب حاد بعد تأجيل زواجهما، بسبب الإغلاق المستمر ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

واستخدم الثنائي مبيدات حشرية في حقل زراعي في قرية تبعد حوالي 300 كم عن عاصمة الولاية، لإنهاء حياتهما؛ حيث أنهما مرتبطين بعلاقة حب لمدة عامين، وتمت خطوبتهما قبل بضعة أشهر، وكان من المقرر زواجهما الشهر الماضي، لكن عائلتيهما قررتا تأجيل الزواج بسبب الإغلاق.

وتفاقمت حالة الاكتئاب لدى الاثنين؛ بسبب عدم اليقين بشأن موعد زواجهما؛ فيما تم العثور على جثتيهما في أحد الحقول، ونقلهما إلى مستشفى حكومي في أوتنور للتشريح.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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