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الأعداد السابقة للصحيفة

السيرة الذاتية لـ «طراد باهبري» الذي عُين رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد

Time منذ ساعة
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السيرة الذاتية لـ «طراد باهبري» الذي عُين رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد

الرياض (صدى):
كشفت السيرة الذاتية لـ " طراد باهبري " الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة عن معلومات هامة في تاريخه المهني والعلمي .

ويعتبر " باهبري " من القيادات الشابة الواعدة حيث يمتلك خبرة كبيرة في عدة مجالات بالقطاعين العام والخاص بجانب مؤهلاته الدراسية ودراسته في كندا .

ومرً " باهبري " بعدد من محطات العمل الهامة كان آخرها مسؤولاً منذ العام 2017 في إحدى إدارات هيئة الترفيه الحكومية المسؤولة عن الإشراف على رؤية المملكة 2030 بشأن الإنفتاح على ثقافات العالم .

كما شغل عدة مناصب في وزارات وشركات عامة وخاصة ودولية، بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكان مساعد تنفيذي في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومدير في مؤسسة الأميرة العنود لتنمية الشباب الخيرية (وارف).

وتم تعيين " باهبري " سابقاً من قبل الملحقية الثقافية السعودية بكندا وسفارة الرياض لرئاسة وتأسيس المركز التعليمي بمدينة كاملوبس .

الجدير بالذكر أن " باهبري " نجل الضابط المتقاعد والمذيع المخضرم السابق سبأ باهبري ، وتزوج حديثاً في مارس الماضي .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
هذه نتيجة المخدرات
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها ويرجعها لصوابها. ليس عيبا اننا نصلح الخطأ ونعترف فيه ولا نستمر فيه. فان الله يغفر الذنوب جميعا. اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها وكل بناتنا السعوديات اللي انضحك عليهم بسالفة التحرر والحرية.
المليليح
ثلاث سنوات والنصر داعس الهلال واحرمهم من بطولات والله لو انا طاقيه راح اصيح واصارخ وادور اي شي يحبط النصر ويقلل من قيمه كل مازاد الضرب زاد الصراخ ههههههههههههههههههه سمعونا صاراخكم

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