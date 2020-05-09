خامنئي يُلمح لخضوعه للشروط الأمريكية

طهران (صدى):

أثار المرشد الإيراني، علي خامنئي، التكهنات حول إمكانية خضوعه لشروط الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات السرية والعلنية مع واشنطن، كما حدث في عام 2013.

وكتب خامنئي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر بمناسبة مولد الإمام الحسن بن علي: " أعتقد أن الإمام حسن المجتبى هو أشجع شخص في تاريخ الإسلام. حيث استعد للتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه والمقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة في التاريخ في وقتها " .

وكان المرشد الإيراني، قد ألمح إلى إمكانية الصلح مع أمريكا في 2013، محاولًا تنحية الحرس الثوري عن الأمر؛ حيث صرح حينها: " إن الحرس الثوري ككيان حي، ينبغي معرفة ما الذي يريد أن يحرسه، وليس من الضروري أن ينشط الحرس الثوري في المجال السياسي، ولكن يجب أن يعرف الساحة السياسية " .