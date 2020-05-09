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الأعداد السابقة للصحيفة

خامنئي يُلمح لخضوعه للشروط الأمريكية

Time منذ ساعة
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خامنئي يُلمح لخضوعه للشروط الأمريكية

طهران (صدى):
أثار المرشد الإيراني، علي خامنئي، التكهنات حول إمكانية خضوعه لشروط الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات السرية والعلنية مع واشنطن، كما حدث في عام 2013.

وكتب خامنئي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر بمناسبة مولد الإمام الحسن بن علي: " أعتقد أن الإمام حسن المجتبى هو أشجع شخص في تاريخ الإسلام. حيث استعد للتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه والمقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة في التاريخ في وقتها " .

وكان المرشد الإيراني، قد ألمح إلى إمكانية الصلح مع أمريكا في 2013، محاولًا تنحية الحرس الثوري عن الأمر؛ حيث صرح حينها: " إن الحرس الثوري ككيان حي، ينبغي معرفة ما الذي يريد أن يحرسه، وليس من الضروري أن ينشط الحرس الثوري في المجال السياسي، ولكن يجب أن يعرف الساحة السياسية " .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
هذه نتيجة المخدرات
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها ويرجعها لصوابها. ليس عيبا اننا نصلح الخطأ ونعترف فيه ولا نستمر فيه. فان الله يغفر الذنوب جميعا. اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها وكل بناتنا السعوديات اللي انضحك عليهم بسالفة التحرر والحرية.
المليليح
ثلاث سنوات والنصر داعس الهلال واحرمهم من بطولات والله لو انا طاقيه راح اصيح واصارخ وادور اي شي يحبط النصر ويقلل من قيمه كل مازاد الضرب زاد الصراخ ههههههههههههههههههه سمعونا صاراخكم

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