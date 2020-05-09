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رجل يفاجأ بوضع بقايا جثة أمه داخل كيس سوبر ماركت

Time منذ يوم
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رجل يفاجأ بوضع بقايا جثة أمه داخل كيس سوبر ماركت

لندن (صدى):
تلقى رجل يدعى «مارك هاريس» 41 عامًا، بمدينة ريدينج البريطانية، صدمة قوية بعدما فتح جرة رماد أمه التي ماتت منذ 30 عامًا وكان من المفترض أن تحرق جثتها حسب عاداتهم.

ووجد الرجل، رماد أمه داخل كيس سوبر ماركت بلاستيكي وهو الأمر الذي اعتبره استهزاءً وعدم احترام للموتى، حيث اكتشف ذلك عندما وجد الحفرة منبوشة وقد استخرجت الجرة بفعل فاعل، ليصف ما اكتشف أنه حدث لوالدته بأنه "مقزز" .

ومن جانبه، اعتذر مدير الجنازات في المحرقة لهاريس بتقديم جرة جديدة، فيما لا توجد طريقة لمعرفة من المسؤول عما حدث بسبب عدم وجود سجلات متبقية لتلك الفترة الزمنية عام 1991.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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