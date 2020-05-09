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طبيب في جدة يضحي براحته لإيصال دواء لشاب مريض

Time منذ 30 دقيقة
Views 1396
طبيب في جدة يضحي براحته لإيصال دواء لشاب مريض

جدة (صدى):
قام طبيب استشاري مستشفى الملك فهد بجدة بموقف نبيل إزاء شاب فقد القدرة على الحركة منذ سبع سنوات، ولم يستطيع أن يجلب دوائه بنفسه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما اتصل الشاب بطبيبه الاستشاري، وأبلغه أن دواءه أوشك على الإنتهاء، فحاول الطبيب استخدام نظام "وصفتي" لتمكين الشاب من صرف علاجه إلا أن الأمر فشل لكون الشاب لا يمتلك حساب في إبشر.

وفكر الطبيب في حل آخر وهو إيصال الدواء عبر شركات الشحن، إلا أنه وجد أن هذا الحل سيستغرق وقت طويل، لذلك عزم على إيصال الدواء بنفسه لمريضه، وبالفعل ن قطع مسافة ٢٤٠ كلم، حتى وصل إلى شرقي محافظة الليث، واتصل بالشاب المريض، وأبلغه أنه معه دواء ويريد إيصاله إليه في منزله.

وبالفعل أبلغه الشاب بموقع منزله، وذهب الطبيب إليه، وفرح الشاب بالتضحية التى قام بها الطبيب من أجله.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
هذه نتيجة المخدرات
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها ويرجعها لصوابها. ليس عيبا اننا نصلح الخطأ ونعترف فيه ولا نستمر فيه. فان الله يغفر الذنوب جميعا. اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها وكل بناتنا السعوديات اللي انضحك عليهم بسالفة التحرر والحرية.
المليليح
ثلاث سنوات والنصر داعس الهلال واحرمهم من بطولات والله لو انا طاقيه راح اصيح واصارخ وادور اي شي يحبط النصر ويقلل من قيمه كل مازاد الضرب زاد الصراخ ههههههههههههههههههه سمعونا صاراخكم

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