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الأعداد السابقة للصحيفة

مسلمو بنجلادش يؤدون صلاة الجماعة متباعدين بعد عودة فتح المساجد

Time منذ ساعتين
Views 868
Comment 2
مسلمو بنجلادش يؤدون صلاة الجماعة متباعدين بعد عودة فتح المساجد
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
ابو عمار
هذه نتيجة المخدرات
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها ويرجعها لصوابها. ليس عيبا اننا نصلح الخطأ ونعترف فيه ولا نستمر فيه. فان الله يغفر الذنوب جميعا. اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها اسأل الله ان يصلح حالها وكل بناتنا السعوديات اللي انضحك عليهم بسالفة التحرر والحرية.
المليليح
ثلاث سنوات والنصر داعس الهلال واحرمهم من بطولات والله لو انا طاقيه راح اصيح واصارخ وادور اي شي يحبط النصر ويقلل من قيمه كل مازاد الضرب زاد الصراخ ههههههههههههههههههه سمعونا صاراخكم

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