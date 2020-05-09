بالفيديو.. «مكسيم خليل» في مشهد صادم : لازم ينوجد وباء يبيد نصف البشرية !

أميرة خالد (صدى):
أثار الفنان السوري "مكسيم خليل " الجدل بمشهد له في مسلسل " أولاد آدم " ، الذي يُعرض في رمضان الحالي .
وقال " مكسيم " في المشهد : لازم ينوجد وباء يبيد نصف البشرية لحتى يقدر النص التاني يأكل ويشرب.. ولحتى الجنس البشري ما يختفي.. وأنا من أنصار هالبشرية .
وتابع قائلاً : أحيانا الخراب هو أحسن طريقة للحفاظ على البقاء.. وأحيانا القتل هو أحسن طريقة للحفاظ على الحياة .
واعتبر المشاهدون ما قاله " مكسيم " تفسير لجائحة كورونا التي ضربت العالم ، وأنها قد تكون متعمدة لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب البشر .
يُشار إلى أن "مكسيم " يقوم بدور مثير لشخص يضمر الشر والحقد للعالم ويحب نفسه فقط ويحمل "المصاصة " في كثير من المشاهد ليكشف عن اضطراباته النفسية .