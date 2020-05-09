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بالفيديو.. «مكسيم خليل» في مشهد صادم : لازم ينوجد وباء يبيد نصف البشرية !

Time منذ يومين
Views 2290
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بالفيديو.. «مكسيم خليل» في مشهد صادم : لازم ينوجد وباء يبيد نصف البشرية !

أميرة خالد (صدى):
أثار الفنان السوري "مكسيم خليل " الجدل بمشهد له في مسلسل " أولاد آدم " ، الذي يُعرض في رمضان الحالي .

وقال " مكسيم " في المشهد : لازم ينوجد وباء يبيد نصف البشرية لحتى يقدر النص التاني يأكل ويشرب.. ولحتى الجنس البشري ما يختفي.. وأنا من أنصار هالبشرية .

وتابع قائلاً : أحيانا الخراب هو أحسن طريقة للحفاظ على البقاء.. وأحيانا القتل هو أحسن طريقة للحفاظ على الحياة .

واعتبر المشاهدون ما قاله " مكسيم " تفسير لجائحة كورونا التي ضربت العالم ، وأنها قد تكون متعمدة لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب البشر .

يُشار إلى أن "مكسيم " يقوم بدور مثير لشخص يضمر الشر والحقد للعالم ويحب نفسه فقط ويحمل "المصاصة " في كثير من المشاهد ليكشف عن اضطراباته النفسية .

 

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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