فلكية جدة: هدوء على سطح الشمس

جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة بأن صباح اليوم السبت 9 مايو 2020 يكون قد مضى 7 أيام على التوالي وقرص الشمس خالي تماما من البقع ، وبذلك إجمالي عدد الايام بدون بقع هذه السنه 98 يوما ( 75% ) حتى الآن ما يشير بأن الشمس لا تزال تعيش في عمق الحد الأدنى من الدورة الشمسية كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة غرب السعودية.

الحد الأدنى لنشاط الشمس جزء طبيعي من دورة البقع الشمسية خلال 11 سنة، وكان الأخيران (2009 – 2008 و 2019 – 2018) طويلين وعميقين، وللعثور على سنة عدد أيامها أطول بدون بقع شمسية يجب العودة إلى عام 1913 حيث بلغ عدد الأيام بدون بقع 311 يوما.

بالتزامن مع الحد الأدنى لنشاط الشمس تنحسر التوهجات الشمسية والعواصف الجيو مغناطيسية مما يجعل من الصعب رؤية أضواء الشفق القطبي الشمالية عند خطوط العرض الوسطى.

إضافة لذلك تتكثف الأشعة الكونية، حيث يسمح المجال المغناطيسي الضعيف للشمس بمزيد من الجزيئات القادمة من الفضاء السحيق بالدخول إلى نظامنا الشمسي مما يعزز مستويات الإشعاع في أعلى الغلاف الجوي للأرض.

تشير التقديرات العلمية المنشورة في أبريل 2019 إلى أن فترة الحد الأدنى للدورة الشمسية الحالية سوف تصل أدنى مستوى في الفترة ما بين يوليو 2019 و سبتمبر 2020 ، تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد للدورة الشمسية (25) في 2026 – 2023.

تجدر الإشارة بأنه لا توجد دراسات تربط بين دورة البقع الشمسية وأحوال الطقس على الكرة الأرضية.