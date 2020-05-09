بالفيديو.. «أميرة محمد» : مخرج «ضرب الرمال» أحبطني بسبب نجمة أخرى !

أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفنانة البحرينية أميرة محمد مخرج مسلسل ضرب الرمل "ماجد الربيعان " مؤكدة أنه ظلمها وصادر حقها الأدبي كفنانة بدأت مشوارها منذ 25 عام .
وأنتقدت أميرة محمد " في فيديو لها ظهور اسمها بعد اسم فنانة مبتدئة في إشارة للفنانة " ريتا حرب " ، مشيرة إلى أنها دائماً ما تترك أمور التتر وترتيب الأسماء للمخرج لكنها فوجئت هذه المرة بما لم يكن في الحسبان مما سبب شعورها بالظلم .
وقالت أنها محبطة ليست راضية عن مسلسل " ضرب الرمل " ، و" كسرة ظهر " ، وكانت تتمنى تقديرها فيهما .
الجدير بالذكر أن أميرة محمد تجسد قصة كفاح مواطنة بالقيم مع عائلتها وزوجها الذي يقوم بدوره الفنان " خالد عبد الرحمن " ، وتقوم "ريتا حرب " بدور الزوجة الثانية .