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بالفيديو.. «أميرة محمد» : مخرج «ضرب الرمال» أحبطني بسبب نجمة أخرى !

Time منذ يومين
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بالفيديو.. «أميرة محمد» : مخرج «ضرب الرمال» أحبطني بسبب نجمة أخرى !

أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفنانة البحرينية أميرة محمد مخرج مسلسل ضرب الرمل "ماجد الربيعان " مؤكدة أنه ظلمها وصادر حقها الأدبي كفنانة بدأت مشوارها منذ 25 عام .

وأنتقدت أميرة محمد " في فيديو لها ظهور اسمها بعد اسم فنانة مبتدئة في إشارة للفنانة " ريتا حرب " ، مشيرة إلى أنها دائماً ما تترك أمور التتر وترتيب الأسماء للمخرج لكنها فوجئت هذه المرة بما لم يكن في الحسبان مما سبب شعورها بالظلم .

وقالت أنها محبطة ليست راضية عن مسلسل " ضرب الرمل " ، و" كسرة ظهر " ، وكانت تتمنى تقديرها فيهما .

الجدير بالذكر أن أميرة محمد تجسد قصة كفاح مواطنة بالقيم مع عائلتها وزوجها الذي يقوم بدوره الفنان " خالد عبد الرحمن " ، وتقوم "ريتا حرب " بدور الزوجة الثانية .

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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