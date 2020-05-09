مدرب الهلال السابق: على اتحاد الكرة حسم مصير الدوري

ماجد محمد (صدى):

شدد المدرب السابق للهلال عبدالعزيز العودة، اليوم السبت، أنه على اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين حسم مصير كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إما بتحديد وقت معين بعد شهر أو شهرين موعداً لاستكمال الجولات المتبقية، أو إعلان تتويج متصدر الدوري الهلال بطلاً.

وصرح عبدالعزيز العودة: " ليس من المنطق مطلقاً ما يذهب له البعض وتطالب فيه فئة معينة بإلغاء النسخة الحالية من الدوري، بل إنه امتد الأمر للبعض للمطالبة بتتويج بطل الشتاء الدور الأول وإلغاء جميع المباريات التي لعبت بالدور الثاني كل ذلك ليستفيد منه فريق واحد " .

وأضاف مدرب الهلال السابق: " جميع الدوريات في العالم بعضها يتجه للتتويج المتصدر وذلك طبقاً للمقترح الذي يتجه إلى تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في حال استمرار هذه الجائحة فترة أطول "؛ متابعًا: " إذا كان اتحاد الكرة ينوي استكمال الدوري وهو مطلب بعض الفرق فهو قرار مناسب جداً ".

واستطرد " العودة " قائلًا: " ومن وجهة نظري أنه لن يضغط الموسم المقبل، من خلال تحديد وقت شهر تقريباً فترة استعداد للفرق وبعد ذلك خوض المنافسات بشكل مضغوط ".