شروط تسجيل مهنة «تاجر» وتغيير الإسم الأول بـ «الهوية الوطنية»

وأكدت أنه يمكن للمواطنين التجار أو أصحاب الأعمال الخاصة تغيير مسمى المهنة في الهوية من مسبب إلى "تاجر أو تاجرة بشرط أن يكون السجل التجاري ساري المفعول .
كما يسمح بالتعديل لمن تم إنهاء خدماتهم دون بلوع سن التقاعد بشرط إحضار جواب رسمي وصوؤة من إيقاف الخدمات وتعديل المسمى المهني إلى " متسبب ".
وحول الراغبين في تغيير الإسم الأول ، فيجب توفر الشروط التالية :
1- ألا يقل العمر عن 18 عام بدلاً من 15 عام .
2- أن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للإسم الاول .
3- إذا كان اسم شهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني يجب التأكد بألا يكون الإسم المطلوب حذفه مشروط بتجنس أو أسباب أخرى كمنح حفيظة النفوس .
4- يمكن إعادة الإسم المحذوف في أي وقت .