أتربة مثارة على تبوك

تبوك (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة .