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الأعداد السابقة للصحيفة

أتربة مثارة على تبوك

Time منذ 30 دقيقة
Views 1370
أتربة مثارة على تبوك

تبوك (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا الفجل الاحمر مفيد جدا
ابو عمار
ممكن يتصل بالهاتف بمن يرغب في التواصل معه
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
عنتر فاضي جيبه
سمعت بالمشاهير وكم يدخلون مصاري قالت الدعوة سهله بس ماعرفت من وين تدخل فجابت العيد ..
ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله

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