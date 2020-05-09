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أتربة مثارة على تبوك
منذ 30 دقيقة
1370
تبوك (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة .
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أحدث التعليقات
ابو عمار
فعلا الفجل الاحمر مفيد جدا
ابو عمار
ممكن يتصل بالهاتف بمن يرغب في التواصل معه
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
عنتر فاضي جيبه
سمعت بالمشاهير وكم يدخلون مصاري قالت الدعوة سهله بس ماعرفت من وين تدخل فجابت العيد ..
ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله
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