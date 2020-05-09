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الأعداد السابقة للصحيفة

«هدف» : جلسة تدريبية تخدم الباحثين عن العمل في القطاعين المصرفي والتمويلي

Time منذ 41 دقيقة
Views 1362
«هدف» : جلسة تدريبية تخدم الباحثين عن العمل في القطاعين المصرفي والتمويلي

الرياض (صدى):
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية حول التحولات المستقبلية في القطاع المصرفي والتمويلي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني " دروب ".

وسيشارك في الجلسة التي ستعقد عداً الأحد خبراء بالقطاعين المصرفي والتمويلي ، وعدد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل .

وتهدف الجلسة التدريبية لتقديم أفضل المهارات المهنية المتخصصة للمتدربين مع منحهم شهادات تدريبية معنهاية البرنامج التدريبي .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا الفجل الاحمر مفيد جدا
ابو عمار
ممكن يتصل بالهاتف بمن يرغب في التواصل معه
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
عنتر فاضي جيبه
سمعت بالمشاهير وكم يدخلون مصاري قالت الدعوة سهله بس ماعرفت من وين تدخل فجابت العيد ..
ابو عمار
حسبي الله على المجرمين القتله

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