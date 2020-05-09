«هدف» : جلسة تدريبية تخدم الباحثين عن العمل في القطاعين المصرفي والتمويلي

الرياض (صدى):

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية حول التحولات المستقبلية في القطاع المصرفي والتمويلي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني " دروب ".

وسيشارك في الجلسة التي ستعقد عداً الأحد خبراء بالقطاعين المصرفي والتمويلي ، وعدد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل .

وتهدف الجلسة التدريبية لتقديم أفضل المهارات المهنية المتخصصة للمتدربين مع منحهم شهادات تدريبية معنهاية البرنامج التدريبي .