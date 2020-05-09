فتوى شرعية حول قطع صلة الرحم في رمضان بسبب الفيروس

القاهرة (صدى):
يتساءل البعض عن حكم قطع صلة الرحم في شهر رمضان الحالي بالتزامن مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وما إذا كان هناك لوم على المسلم .
ويؤكد مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، أن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات لذا لا حرج على المسلم بل ويجب عليه الإلتزام بمنع التواصل ، ويؤجر ويُثاب كنه يفعله لأن الأعمال بالنيات ولم يتركه إلا لعذر .
كما نبه إلى إمكانية التواصل مع الأقارب عبر وسائل الإتصال البديلة كالهاتف أو الإنترنت ، مشيراً إلى أن صلة الرحم لا تكون بالزيارة فقط بل بالدعاء لقريب وبالمعونات المالية للفقراء، أو السؤال المتكرر على المريض، الإسلام دين رحمة وواسع .