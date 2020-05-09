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فتوى شرعية حول قطع صلة الرحم في رمضان بسبب الفيروس

Time منذ يوم
Views 1967
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فتوى شرعية حول قطع صلة الرحم في رمضان بسبب الفيروس

القاهرة (صدى):
يتساءل البعض عن حكم قطع صلة الرحم في شهر رمضان الحالي بالتزامن مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وما إذا كان هناك لوم على المسلم .

ويؤكد مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، أن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات لذا لا حرج على المسلم بل ويجب عليه الإلتزام بمنع التواصل ، ويؤجر ويُثاب كنه يفعله لأن الأعمال بالنيات ولم يتركه إلا لعذر .

كما نبه إلى إمكانية التواصل مع الأقارب عبر وسائل الإتصال البديلة كالهاتف أو الإنترنت ، مشيراً إلى أن صلة الرحم لا تكون بالزيارة فقط بل بالدعاء لقريب وبالمعونات المالية للفقراء، أو السؤال المتكرر على المريض، الإسلام دين رحمة وواسع .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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