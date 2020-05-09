5 أشياء يجب منع التعامل معها بعد انتهاء أزمة الفيروس

أميرة خالد (صدى):
يتعامل الجميع بشكل تلقائي مع أشياء كثيرة يومياً دون الإنتباه إلى ما تحمله من خطر العدوى ، حتى وإن إنتهت أزمة الفيروس فيجب الحذر لعدم حدوث موجة ثانية أو الإصابة بميكروبات وجراثيم أخرى .
ويؤكد الأطباء على ضرورة تجنب هذه الأشياء :
1- الصناديق الكرتونية : حيث تحتوي على ميكروبات وفيروسات تعيش لفترات طويلة وويجب التخلص منها قبل إدخالها المنزل .
2- الأوراق النقدية : يجب تجنب التعامل نقدياً واستبدال ذلك بوسائل الدفع الإلكتروني .
3- العبوات البلاستيكية والأكياس : فإذا استلمت الطعام من عامل التوصيل قم بإفراغه في طبق المنزل وأعد التسخين وتخلص من العبوة أو الكيس فوراً .
4- الملابس أو حقائب اليد المستعمة .
5- الألعاب المستعملة : فهي بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات .