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5 أشياء يجب منع التعامل معها بعد انتهاء أزمة الفيروس

Time منذ يوم
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5 أشياء يجب منع التعامل معها بعد انتهاء أزمة الفيروس

أميرة خالد (صدى):
يتعامل الجميع بشكل تلقائي مع أشياء كثيرة يومياً دون الإنتباه إلى ما تحمله من خطر العدوى ، حتى وإن إنتهت أزمة الفيروس فيجب الحذر لعدم حدوث موجة ثانية أو الإصابة بميكروبات وجراثيم أخرى .

ويؤكد الأطباء على ضرورة تجنب هذه الأشياء :

1- الصناديق الكرتونية : حيث تحتوي على ميكروبات وفيروسات تعيش لفترات طويلة وويجب التخلص منها قبل إدخالها المنزل .

2- الأوراق النقدية : يجب تجنب التعامل نقدياً واستبدال ذلك بوسائل الدفع الإلكتروني .

3- العبوات البلاستيكية والأكياس : فإذا استلمت الطعام من عامل التوصيل قم بإفراغه في طبق المنزل وأعد التسخين وتخلص من العبوة أو الكيس فوراً .

4- الملابس أو حقائب اليد المستعمة .

5- الألعاب المستعملة : فهي بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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