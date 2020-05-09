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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بـ 4 أشخاص خالفوا قرار تعليق " الحلاقة " في القصيم

Time منذ ساعة
Views 1736
الإطاحة بـ 4 أشخاص خالفوا قرار تعليق " الحلاقة " في القصيم

القصيم (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ في محل إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم، وهم (مقيمٌ من الجنسية الهندية، وثلاثة مواطنين، في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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