تركي آل الشيخ بعد لقاء الجابر: " بدأ النباح كالعادة "

نواف السالم (صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على لقاء سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، ببرنامج " الليوان " .

وقال آل الشيخ: " لقاء مميز من نجم مميز، وبدأت الحسابات الوهمية بالنباح كالعادة " .

وكان الجابر قد علق على إعفاءه من منصبه، قائلا: " أعفيت من رئاسة نادي الهلال حتى انتقل لمناصب أخرى أخدم فيها وطني، وفخور برئيس الهلال الحالي فهد بن نافل " .

وصرح الجابر بأن عائلته لم تكن أبدًا نصراوية، قائلا: " الوالد كان نجماوي شبابي، وأخي عبدالله كان يطارد الهلال بعلمه في الشرقية، لكن النصر حوّل مساره لما أعطوه مبلغ من المال واشتروا له سيارة 240L " .

وأضاف: " في بداية مسيرتي حاول النصر التعاقد معي، ولكن أنا هلالي ورغبتي كانت الاستمرار في الهلال " .

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