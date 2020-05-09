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الأعداد السابقة للصحيفة

تركي آل الشيخ بعد لقاء الجابر: " بدأ النباح كالعادة "

Time منذ ساعة
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تركي آل الشيخ بعد لقاء الجابر: " بدأ النباح كالعادة "

نواف السالم (صدى):
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على لقاء سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، ببرنامج " الليوان " .

وقال آل الشيخ: " لقاء مميز من نجم مميز، وبدأت الحسابات الوهمية بالنباح كالعادة " .

وكان الجابر قد علق على إعفاءه من منصبه، قائلا: " أعفيت من رئاسة نادي الهلال حتى انتقل لمناصب أخرى أخدم فيها وطني، وفخور برئيس الهلال الحالي فهد بن نافل " .

وصرح الجابر بأن عائلته لم تكن أبدًا نصراوية، قائلا: " الوالد كان نجماوي شبابي، وأخي عبدالله كان يطارد الهلال بعلمه في الشرقية، لكن النصر حوّل مساره لما أعطوه مبلغ من المال واشتروا له سيارة 240L " .

وأضاف: " في بداية مسيرتي حاول النصر التعاقد معي، ولكن أنا هلالي ورغبتي كانت الاستمرار في الهلال " .

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بالفيديو.. الجابر: أعفيت من رئاسة الهلال حتى انتقل لمناصب أخرى أخدم فيها وطني  

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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