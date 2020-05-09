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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تجمع عدد كبير من العمالة الوافدة في حي الخالدية بالرياض رغم التحذيرات 

Time منذ ساعتين
Views 5070
Comment 6
شاهد.. تجمع عدد كبير من العمالة الوافدة في حي الخالدية بالرياض رغم التحذيرات 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو تجمع عدد كبير من العمالة الوافدة في حي الخالدية بمنطقة الرياض رغم التحذيرات والتوجيهات التي تنص على منع التجمعات إلا للضرورة القصوى المملكة.

وأثار المقطع غضب واستياء شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:"  الخطأ من اللي يبيع مفترض يتخذ بحقه العقاب والإجراءات أول شئ يعتبر مخالف لأنظمة البيع، لازم أخذ العقاب الرادع لهؤلاء العمالة ومن يمونهم وكفلائهم وتوقف نشاطهم التجاري ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد الإصابات فى المملكة إلى 35432.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 229 حالة، مبينة  أنه تم شفاء 1322 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 9120 حالة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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