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الأعداد السابقة للصحيفة

وكلاء ملاحيون يخالفون قرارات «موانيء» ويلزمون المستوردين بتأمينات ضخمة

Time منذ 3 ساعات
Views 1769
وكلاء ملاحيون يخالفون قرارات «موانيء» ويلزمون المستوردين بتأمينات ضخمة

عادل الحربي (صدى):
كشف مواطنون عن ممارسات مخالفة لعدد من الشركات في المملكة، والتي لم تٌطبق قرارات هيئة موانيء التي أصدرتها في إطار تخفيف العبء الواقع على الجميع إثر أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال رئيس لجنة المخلصين غرفة جدة نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف السعودية، و نائب رئيس لجنة النقل الرئيسية غرفة جدة؛ الدكتور إبراهيم العقيلي عبر «تويتر»: «على الرغم من المبادرات المقدمة من المؤاني للقطاع الخاص (الخطوط الملاحية ) إلا أنه لا تزال تلك الشركات تلزم المستوردين بدفع التأمين للحاويات و بمبالغ ضخمة وصعوبة استعادتها من تلك الشركات ،من المستفيد من حجز مليارات الريالات لدى تلك الخطوط الملاحية برغم الازمة وضعف التدفق النقدي».

وفي الصدد ذاته قال مواطن أخر عبر منصة «تويتر» إنه «لا يزالون يطالبون باوراق مصدقة من صاحب الشأن للوكيل الملاحي ، اذا الاجهزة الحكومية الغت الاوراق والمستندات وعلى راسها الجمارك بينما الوكلاء لايزالون يطلبون باوراق تفويض ورقي ..كذلك الاصرار على التأمين على الحاويات إلى متى ».

وأضاف أخر : «الوكلاء الملاحيين لم يتواكبو مع الوضع الحالي والتطور الملحوظ من القطاع الحكومي والخاص أيضا بل بالعكس زاد نظامهم سواء وتعقيدا يوم تقص فاتوره ويوم تسدد ويوم أو يومين تربط إذن التسليم».

واستكمل مغرد أخر: «من الواضح ان الوكلاء الملاحيين يستخدمون مبالغ التامين كسيولة في عملهم خاصة في هذه الأزمة ..وهو ليس حق لهم هذه المبالغ من المفترض تعاد بمجرد إرجاع الحاويات ..االموانئ للأسف متراخية معهم ».

وكانت «موانيء» تفاعلت بشكل إيجابي مع أزمة فيروس كورونا وأعلنت منذ اللحظة الأولى عن عدد من المبادرات التي تدعم جميع المتضررين من أزمة كورونا.

وقررت الهيئة تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خلال منصة فسح ابتداءً من 1 مايو وحتى 30 يونيو 2020.

وأصدرت قرارًا بتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانيء 10 أيام بدلًا من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة، كما أجلت الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانيء من الرسوم والأجور 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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