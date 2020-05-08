بالفيديو.. ضبط موقعًا مخالفًا به 117 ألف من المواد الغذائية بنجران

سعيد العجل (صدى):

نجحت الفرق الرقابة في ضبط موقعاً غير مرخص في نجران‬، والذي كان يتم استغلاله بتخزين 117 ألف من المواد الغذائية بشكل مخالف.

وباشرت الجهات المختصة الواقعة، وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.