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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ضبط موقعًا مخالفًا به 117 ألف من المواد الغذائية بنجران

Time منذ 5 ساعات
Views 1499
بالفيديو.. ضبط موقعًا مخالفًا به 117 ألف من المواد الغذائية بنجران

سعيد العجل (صدى):
نجحت الفرق الرقابة في ضبط موقعاً غير مرخص في نجران‬، والذي كان يتم استغلاله بتخزين 117 ألف من المواد الغذائية بشكل مخالف.

وباشرت الجهات المختصة الواقعة، وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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