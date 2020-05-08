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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. "المؤسس" يتفقّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام

Time منذ 4 ساعات
Views 1964
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شاهد.. "المؤسس" يتفقّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام

ريم عبدالعزيز (صدى):
تحتفظ ذاكرة "دارة الملك عبدالعزيز" بصورة تاريخية تجاوزت 100 عامًا لمؤسس هذه البلاد "الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود" ـ طيّب الله ثراه ـ، وهو يقوم بتفقّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.

وقالت "الدارة" في تعليقها على الصورة التي قامت بنشرها عبر منصتها الاجتماعية في "تويتر"، أن الصورة يعود التقاطها للمصوّر "أمين الريحاني"، وكان ذلك عام 1340هـ، الموافق 1922م، أي قبل 101 عامًا من الآن.

جدير بالذكر، تُقدّم دارة الملك عبدالعزيز، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، محتوى تاريخي مُنوّع، ما بين استعراضها التاريخ عبر منتدى "الدارة" الثقافي الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء المملكة والعالم العربي، وتُبث سلسلة محاضراته عبر تقنية اليوتيوب. كما تُقدم محتوى آخر عن استعراضها بعضًا من سِير أئمة الحرم المعاصرين، إضافةً لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من صور وقصص المؤسس ـ طيّب الله ثراه .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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