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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل عن حياة الراحل محمد النفيعي الذي حلم بوصول الشعر السعودي للعالمية (فيديو) 

Time منذ 4 ساعات
Views 2110
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تفاصيل عن حياة الراحل محمد النفيعي الذي حلم بوصول الشعر السعودي للعالمية (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
أوضح الإعلامي جابر القرني أن محمد النفيعي أحد أهم الصحفيين في الفترة من 1985-1997م، وكان شابا فاعلا مؤثرا وأحد فرسان الحداثة في شعر التفعيلة والشعر العمودي، وكان صحفيا متميزا، ولكن مشاغباته الصحفية كانت كثيرة جدا.

ومن جانبه، قال الشاعر الحميدي الثقفي خلال حواره في برنامج الراحل إن علاقته بالراحل بدأت في أواخر الثمانينات الميلادية، وجمع بينهما الاهتمام بحقل الأدب الشعبي والقصيدة العامية الحديثة، واستغرقهما حلم الوصول بالشعر السعودي للعالمية، وكانا يتحدثان عن تحويل القصيدة العامية إلى قصيدة حديثة.

وعلى صعيد متصل، أبان الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، صديق الراحل، أن النفيعي كان من الشخصيات المثابرة، لم تأخذه مهنة التدريس، وظل محافظا على علاقته بالشعر والإعلام، وحيثما كان الشعر والأمسيات كان النفيعي متواجدا، في الكويت وفي أبها وغيرهما، ويشغل وقته بدراسة قصيدة أو إعداد أخرى.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

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