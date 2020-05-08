قرقاش: سياسة السعودية ومصر والإمارات الخارجية بعيدة عن الطمع في الثروات

وكالات (صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، اليوم الجمعة، على أن الحسابات المالية أبعد ما تكون عن سياسة السعودية ومصر والإمارات الخارجية.

وقال " قرقاش" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "لطالما اطّلعنا على رأي بعض "الخبراء" حول أهداف السياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية كطموح وطمع في الثروات والعقود، والحقيقة انها التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت".

وتابع : "ولا شك أن هؤلاء "الخبراء" في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعاً لأجندات إقليمية غير عربية أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".

وأضاف: "أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الإستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والإستقرار".