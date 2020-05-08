روبرتسون لميسي:" ندمان على ما فعلته معك من قلة احترام "

وكالات (صدى):

قال النجم أندي روبرتسون ظهير ليفربول، إنه يشعر بالندم بسبب تصرفه مع ليونيل ميسي في المباراة الشهيرة بين برشلونة وليفربول بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

ووثقت لقطة اعتداء روبرتسون على ميسي في مباراة الإياب التي حسمها الريدز برباعية نظيفة على ملعب " آنفيلد ".

ورأى روبرتسون:" عندما أنظر إلى الوراء لكي أتأمل بعض الأشياء التي قمت بها لا أشعر بالندم على أي شيء، لكنني عندما أنظر إلى لقطتي مع ميسي أشعر بندم شديد ".

وأشار روبرتسون:" أنا وميسي انتهى بنا المطاف على الأرض في كرة مشتركة، نعم لقد عبثت بشعره قليلا، لم يكن سعيدًا حيال الأمر، لكنه أمر لم أكن لأفعله مرة أخرى ".

وحول أداء ميسي في مباراة الذهاب، آبان:" في كامب نو ظننت أنني تعاملت مع ليونيل ميسي بشكل جيد قدر المستطاع، ولكنه سجل هدفين وكل من يتحدث عنه الجميع هو ليونيل ميسي "، مردفا: "ما فعلته مع ميسي يعبر عن قلة احترام لأفضل لاعب في التاريخ، كان هو على الأرض وأنا كذلك، وأندم على ما حدث، إنه أمر يربطه الجميع باسمي الآن، وهذا ليس أمرا جيدًا ".