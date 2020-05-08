نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

روبرتسون لميسي:" ندمان على ما فعلته معك من قلة احترام "

Time منذ 5 ساعات
Views 1933
روبرتسون لميسي:" ندمان على ما فعلته معك من قلة احترام "

وكالات (صدى):
قال النجم أندي روبرتسون ظهير ليفربول، إنه يشعر بالندم بسبب تصرفه مع ليونيل ميسي في المباراة الشهيرة بين برشلونة وليفربول بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

ووثقت لقطة اعتداء روبرتسون على ميسي في مباراة الإياب التي حسمها الريدز برباعية نظيفة على ملعب " آنفيلد ".

ورأى روبرتسون:" عندما أنظر إلى الوراء لكي أتأمل بعض الأشياء التي قمت بها لا أشعر بالندم على أي شيء، لكنني عندما أنظر إلى لقطتي مع ميسي أشعر بندم شديد ".

وأشار روبرتسون:" أنا وميسي انتهى بنا المطاف على الأرض في كرة مشتركة، نعم لقد عبثت بشعره قليلا، لم يكن سعيدًا حيال الأمر، لكنه أمر لم أكن لأفعله مرة أخرى ".

وحول أداء ميسي في مباراة الذهاب، آبان:" في كامب نو ظننت أنني تعاملت مع ليونيل ميسي بشكل جيد قدر المستطاع، ولكنه سجل هدفين وكل من يتحدث عنه الجميع هو ليونيل ميسي "، مردفا: "ما فعلته مع ميسي يعبر عن قلة احترام لأفضل لاعب في التاريخ، كان هو على الأرض وأنا كذلك، وأندم على ما حدث، إنه أمر يربطه الجميع باسمي الآن، وهذا ليس أمرا جيدًا ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. نسأل الله العفو والعافية..
ابو المنتصر
٥٥٠ على سياره إلى شكله مثل غسالت البيت ضربان ٥٥٠ضرب٨ سنوات اكيد فيها لعبه
ام الشباب
الله يفرج الهموم ويزيل الغمه ويرزق كل مسلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يفرج همك

أخر الأخبار

الكويت تكشف حقيقة إصابة أحد وزرائها بالفيروس
الكويت تكشف حقيقة إصابة أحد وزرائها بالفيروس
Time منذ 3 دقائق Views 1159
بالفيديو..لحظة الإطاحة بمطلق النار في جدة
بالفيديو..لحظة الإطاحة بمطلق النار في جدة
Time منذ 9 دقائق Views 1484
مسؤول مصري يفضح فبركة " الجزيرة " لمقطع سحل مقيم بالمملكة
مسؤول مصري يفضح فبركة " الجزيرة " لمقطع سحل مقيم بالمملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 2178
سامي الجابر : عائلتي ليست نصراوية وكلنا هلاليين
سامي الجابر : عائلتي ليست نصراوية وكلنا هلاليين
Time منذ 40 دقيقة Views 245
محمد الغامدي : استاذ التصاريح ورمزها هو الأمير عبدالرحمن بن سعود
محمد الغامدي : استاذ التصاريح ورمزها هو الأمير عبدالرحمن بن سعود
Time منذ 48 دقيقة Views 212
محمد الغامدي : لاعب التعاون تاوامبا سينتقل لنادي الشباب
محمد الغامدي : لاعب التعاون تاوامبا سينتقل لنادي الشباب
Time منذ 51 دقيقة Views 282
بالفيديو..الجابر: النصر ليس منافسًا للهلال " بينهما سنين ضوئية "
بالفيديو..الجابر: النصر ليس منافسًا للهلال " بينهما سنين ضوئية "
Time منذ ساعة Views 2030
بالصور..وضع اللمسات الأخيرة لمستشفى " كورونا " الميداني بمكة
بالصور..وضع اللمسات الأخيرة لمستشفى " كورونا " الميداني بمكة
Time منذ ساعة Views 2209
الإطاحة بـ 4 أشخاص خالفوا قرار تعليق " الحلاقة " في القصيم
الإطاحة بـ 4 أشخاص خالفوا قرار تعليق " الحلاقة " في القصيم
Time منذ ساعة Views 1730
تركي آل الشيخ بعد لقاء الجابر: " بدأ النباح كالعادة "
تركي آل الشيخ بعد لقاء الجابر: " بدأ النباح كالعادة "
Time منذ ساعة Views 4339