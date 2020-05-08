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الأعداد السابقة للصحيفة

فك غموض مقتل امرأة قبل 8 سنوات قتلها نجل زوجها بحائل

Time منذ 7 ساعات
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فك غموض مقتل امرأة قبل 8 سنوات قتلها نجل زوجها بحائل

حائل (صدى):
نجحت شرطة الحليفة 200 كلم جنوب حائل، في فك غموض وفاة امرأة قبل 8 سنوات، توفيت بنوبة قلبية كما زعم أهلها.

وكانت امرأة ثلاثينية توفيت قبل 8 سنوات بإحدى القرى بالقرب من الحليفة؛ حيث أفاد ذووها أنها توفيت بنوبة قلبية بمستشفى محافظة الحائط.

وأثير الأمر من جديد بشكوى حدثين في رجب الماضي يبلغان 17 و 18 سنة؛ ضد أخيهما لأبيهما ، بعد أن رفض إعطاءهما شهادة الوفاة لوالدتهما "زوجة أبيه"؛ لتقديمها للضمان الاجتماعي لاستكمال صرف مستحقاتهما.

وتم استجواب الأخ وبالتحقيق وتكثيف البحث تبين أن شهادة وفاة المرأة تم تزويرها، واعترف الأخ المتهم بقتله لزوجة أبيه.

وباستجوابه عن مكان الدفن أشار إلى أنه ذهب بها إلى الصحراء، وصلى عليها، ودفنها بمساعدة شقيقه وشقيقته،وكتم الأمر عن الجميع، حتى لحظة التحقيق معه؛ حيث توفيت إثر الضرب المبرح على يد القاتل الذي كان يعنفها بين حين وأخر.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طيب الين متى والاسلحة بيد هالناس بدون ادناة سبب لاقتنائها. اذا تم تبرير وجودها لحماية من قطع طريق او دفاع عن النفس فهذا تبرير كذب وراح تستمر هذي الافعال وراجعوا الفترة الماضية كم مرة استخدمت فيها الاسلحة ناهيك عن اخر فعل مشين وخطير وهو ما حصل في الليث تشكيل جيوب ورشاشات وطلق وترويع الناس. ✋
Ali
للمعلومية المرأة البغي اللي سقت الكلب يهودية غير مسلمة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في مصر الي تبي تسويه سوه أهم شي جهز فلوس الكفالة وأمورك في السليم ياباشا😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂

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