«الكاف» يحسم مصير مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية

وكالات (صدى):

علق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على مصير مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعد توقفهما بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أحمد أحمد في حوار مع وكالة "دويتشه فيله" الألمانية: "هناك إجراءات نقوم بها داخل الكاف ونتأكد من تقديم مساهماتنا للأندية التي تشارك في مسابقاتنا القارية، من خلال دفع أموال جوائزهم بسرعة مقارنة بمرحلة المسابقة التي وصلوا إليها بالفعل".

واستبعد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قائلا : "نفتقر إلى الرؤية علينا أن ننتظر قبل صدور هذا القرار، وبصفتي رئيس الكاف، أنا شخصيًا أدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد وانتظار استقرار الوضع".

وقال: "أنا لا أريد أن تكون كرة القدم مصدراً لزعزعة استقرار الإجراءات العازلة التي تتخذها الحكومات المختلفة للتعامل مع هذا الوباء، إذا استمرت هذه الأزمة فالأولوية للصحة".

وتأهل الأهلي والزمالك للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل بيراميدز للدور نصف النهائي للكونفدرالية.