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الأعداد السابقة للصحيفة

«الكاف» يحسم مصير مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية

Time منذ 10 دقائق
Views 1162
«الكاف» يحسم مصير مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية

وكالات (صدى):
علق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على مصير مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعد توقفهما بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أحمد أحمد في حوار مع وكالة "دويتشه فيله" الألمانية: "هناك إجراءات نقوم بها داخل الكاف ونتأكد من تقديم مساهماتنا للأندية التي تشارك في مسابقاتنا القارية، من خلال دفع أموال جوائزهم بسرعة مقارنة بمرحلة المسابقة التي وصلوا إليها بالفعل".

واستبعد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قائلا : "نفتقر إلى الرؤية علينا أن ننتظر قبل صدور هذا القرار، وبصفتي رئيس الكاف، أنا شخصيًا أدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد وانتظار استقرار الوضع".

وقال: "أنا لا أريد أن تكون كرة القدم مصدراً لزعزعة استقرار الإجراءات العازلة التي تتخذها الحكومات المختلفة للتعامل مع هذا الوباء، إذا استمرت هذه الأزمة فالأولوية للصحة".

وتأهل الأهلي والزمالك للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل بيراميدز للدور نصف النهائي للكونفدرالية.

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أحدث التعليقات

هموس
مسكين على العناية المركزة اخذوه
ابو نواف
لعنة الله على اللي اقترح السكسوكه بهذا الشكل.. أحرج خالد عبد الرحمن في أول ظهور له
زائر
هههههههههه عشان قال الصدق تم الهجوم عليه يا بنو فقر .. وانت يا الصرامي نسيت الخرقه حقتك وميداليات الفالح
abdul
التدافع والتطاحن سبب من اسباب انتقال الڤيرسات والامراض المعدية بين الناس. لكن ماشاء الله - كما قالت احدي الدراسات الكاذبة - العرب عندهم مناعة ذاتية خاصة لا توجد عند غير العرب تحميهم من الاصابة بالڤيرس التاجي كما اعلنته جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية الشهر الماضي . اللي صدّقوا تلك الدراسة نراهم يتدافعون والكل يبث نفَسَه و بخَره في وجه الآخر، ولسان حالهم يقول : يلَا كلنا صايمين ، وكلنا عندنا الخَلوف وما احد سينقل الڤيرس لأخيه / اخته في الإسلام . يا ابني صحيح اطيب عند الله من ريح المسك، بس ابعدها عليك الله من وجه / انف اخيك او اختك واترك مسافة دائما في عصر كورونا وفي عصر غير كورونا. كن حامل مسك لاخيك / اختك، لا حامل فيرس او بخر.
أبوسطام
الله يكفينا شر الحرائق

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