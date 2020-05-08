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الأعداد السابقة للصحيفة

فيروس كورونا يضرب صفوف أتلتيكو مدريد

Time منذ 31 دقيقة
Views 1345
فيروس كورونا يضرب صفوف أتلتيكو مدريد

وكالات (صدى):
تلقت جماهير نادي أتلتيكو مدريد صدمة كبيرة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر، أنه مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير إسبانية، أن لودي ظهرت عليه أعراضاً مختلفة للفيروس منذ بداية مارس الماضي، وقام اللاعب بإبلاغ إدارة ناديه بالأمر، ليتم وضع اللاعب تحت المراقبة خلال الفترة الماضية.

وسيخضع الظهير الأيسر البرازيلي للبقاء في الحجر الصحي للأيام العشرة القادمة قبل إجراء اختبارًا آخر، ليحدد لبجهاز الطبي إمكانية أنضمامه لتدريبات الفريق من عدمها.

وأجرى نادي أتلتيكو مدريد فحوصاً طبية للاعبي الفريق، وجاءات اختبارات 9 لاعبين سلبية، مع وجود أجسام مضادة لديهم.

الجدير بالذكر أن لودي يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الأتليتي دييجو سيميوني، خلال الموسم الجاري، وذلك بعد أنضمامه لصفوف الروخي بلانكوس خلال الصيف الماضي.

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أحدث التعليقات

هموس
مسكين على العناية المركزة اخذوه
ابو نواف
لعنة الله على اللي اقترح السكسوكه بهذا الشكل.. أحرج خالد عبد الرحمن في أول ظهور له
زائر
هههههههههه عشان قال الصدق تم الهجوم عليه يا بنو فقر .. وانت يا الصرامي نسيت الخرقه حقتك وميداليات الفالح
abdul
التدافع والتطاحن سبب من اسباب انتقال الڤيرسات والامراض المعدية بين الناس. لكن ماشاء الله - كما قالت احدي الدراسات الكاذبة - العرب عندهم مناعة ذاتية خاصة لا توجد عند غير العرب تحميهم من الاصابة بالڤيرس التاجي كما اعلنته جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية الشهر الماضي . اللي صدّقوا تلك الدراسة نراهم يتدافعون والكل يبث نفَسَه و بخَره في وجه الآخر، ولسان حالهم يقول : يلَا كلنا صايمين ، وكلنا عندنا الخَلوف وما احد سينقل الڤيرس لأخيه / اخته في الإسلام . يا ابني صحيح اطيب عند الله من ريح المسك، بس ابعدها عليك الله من وجه / انف اخيك او اختك واترك مسافة دائما في عصر كورونا وفي عصر غير كورونا. كن حامل مسك لاخيك / اختك، لا حامل فيرس او بخر.
أبوسطام
الله يكفينا شر الحرائق

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