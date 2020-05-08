فيروس كورونا يضرب صفوف أتلتيكو مدريد

وكالات (صدى):

تلقت جماهير نادي أتلتيكو مدريد صدمة كبيرة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر، أنه مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير إسبانية، أن لودي ظهرت عليه أعراضاً مختلفة للفيروس منذ بداية مارس الماضي، وقام اللاعب بإبلاغ إدارة ناديه بالأمر، ليتم وضع اللاعب تحت المراقبة خلال الفترة الماضية.

وسيخضع الظهير الأيسر البرازيلي للبقاء في الحجر الصحي للأيام العشرة القادمة قبل إجراء اختبارًا آخر، ليحدد لبجهاز الطبي إمكانية أنضمامه لتدريبات الفريق من عدمها.

وأجرى نادي أتلتيكو مدريد فحوصاً طبية للاعبي الفريق، وجاءات اختبارات 9 لاعبين سلبية، مع وجود أجسام مضادة لديهم.

الجدير بالذكر أن لودي يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الأتليتي دييجو سيميوني، خلال الموسم الجاري، وذلك بعد أنضمامه لصفوف الروخي بلانكوس خلال الصيف الماضي.