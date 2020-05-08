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الأعداد السابقة للصحيفة

غضب عالمي بعد تعيين توكل كرمان في منصب بـ "فيس بوك"

Time منذ 52 دقيقة
Views 2009
غضب عالمي بعد تعيين توكل كرمان في منصب بـ "فيس بوك"

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "فيس بوك"، عن تعيين أعضاء مجلس الرقابة العشرين الأولى على فيس بوك، لكن الغريب في الأمر أن اسم الإخوانية توكل كرمان كان ضمن المجلس.

وتلقت "فيس بوك" موجة من السخرية بعد تعيين "كرمان" ضمن المجلس، وهي الإخوانية المعروفة بمواقفها المُخربة في اليمن منذ سنوات.

وتضم هيئة الإشراف الجديدة أربعة كراسي: رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، وأستاذ كلية القانون بجامعة ستانفورد مايكل ماكونيل، وأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا جمال جرين وعميد كلية الحقوق في جامعة لوس أنديس كاتالينا بوتيرو مارينو.

وقالت فيسبوك إن "مجلس الرقابة هو هيئة خارجية يمكن لأعضاء مجتمعنا الطعن فيها بشأن بعض أهم قرارات المحتوى التي نواجهها وأكثرها تحديًا".

ويعتقد خبراء في الفكر المتطرف، أن فيسبوك فشل في التعرف على الصلة بين الدعوة الإيديولوجية للإخوان المسلمين والنشاط المتطرف، من خلال اختيار "كرمان" في هذا المنصب.

وتعرّض موقع فيس بوك، مرارًا وتكرارًا لانتقادات بسبب فشله في معالجة انتشار الإيديولوجيات المتطرفة على منصته.

وقال المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف (CEP) ديفيد إيبسن: " يواصل Facebook دفع الحجج الخادعة لإثارة الارتباك والخوف بين المشرعين في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن والحد من مسؤولية صناعة التكنولوجيا ومسؤوليتها ".

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أحدث التعليقات

هموس
مسكين على العناية المركزة اخذوه
ابو نواف
لعنة الله على اللي اقترح السكسوكه بهذا الشكل.. أحرج خالد عبد الرحمن في أول ظهور له
زائر
هههههههههه عشان قال الصدق تم الهجوم عليه يا بنو فقر .. وانت يا الصرامي نسيت الخرقه حقتك وميداليات الفالح
abdul
التدافع والتطاحن سبب من اسباب انتقال الڤيرسات والامراض المعدية بين الناس. لكن ماشاء الله - كما قالت احدي الدراسات الكاذبة - العرب عندهم مناعة ذاتية خاصة لا توجد عند غير العرب تحميهم من الاصابة بالڤيرس التاجي كما اعلنته جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية الشهر الماضي . اللي صدّقوا تلك الدراسة نراهم يتدافعون والكل يبث نفَسَه و بخَره في وجه الآخر، ولسان حالهم يقول : يلَا كلنا صايمين ، وكلنا عندنا الخَلوف وما احد سينقل الڤيرس لأخيه / اخته في الإسلام . يا ابني صحيح اطيب عند الله من ريح المسك، بس ابعدها عليك الله من وجه / انف اخيك او اختك واترك مسافة دائما في عصر كورونا وفي عصر غير كورونا. كن حامل مسك لاخيك / اختك، لا حامل فيرس او بخر.
أبوسطام
الله يكفينا شر الحرائق

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