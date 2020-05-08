غضب عالمي بعد تعيين توكل كرمان في منصب بـ "فيس بوك"

وكالات (صدى):

أعلنت شركة "فيس بوك"، عن تعيين أعضاء مجلس الرقابة العشرين الأولى على فيس بوك، لكن الغريب في الأمر أن اسم الإخوانية توكل كرمان كان ضمن المجلس.

وتلقت "فيس بوك" موجة من السخرية بعد تعيين "كرمان" ضمن المجلس، وهي الإخوانية المعروفة بمواقفها المُخربة في اليمن منذ سنوات.

وتضم هيئة الإشراف الجديدة أربعة كراسي: رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، وأستاذ كلية القانون بجامعة ستانفورد مايكل ماكونيل، وأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا جمال جرين وعميد كلية الحقوق في جامعة لوس أنديس كاتالينا بوتيرو مارينو.

وقالت فيسبوك إن "مجلس الرقابة هو هيئة خارجية يمكن لأعضاء مجتمعنا الطعن فيها بشأن بعض أهم قرارات المحتوى التي نواجهها وأكثرها تحديًا".

ويعتقد خبراء في الفكر المتطرف، أن فيسبوك فشل في التعرف على الصلة بين الدعوة الإيديولوجية للإخوان المسلمين والنشاط المتطرف، من خلال اختيار "كرمان" في هذا المنصب.

وتعرّض موقع فيس بوك، مرارًا وتكرارًا لانتقادات بسبب فشله في معالجة انتشار الإيديولوجيات المتطرفة على منصته.

وقال المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف (CEP) ديفيد إيبسن: " يواصل Facebook دفع الحجج الخادعة لإثارة الارتباك والخوف بين المشرعين في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن والحد من مسؤولية صناعة التكنولوجيا ومسؤوليتها ".