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الأعداد السابقة للصحيفة

368 وظيفة شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

Time منذ ساعة
Views 1849
368 وظيفة شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر عدد 368 وظيفة مدرس بالمستوى السادس بمعهد اللغة

الإنجليزية بالجامعة، المشغولة بمتعاقدين بالمركز الرئيسي بجدة وفرع الجامعة برابغ (شطري

الطلاب والطالبات) بمواطنين مؤهلين من الجنسين.

وأوضحت أن الوظائف والشروط وفقًا لما هو موضح أدناه

الشروط:

1 -أن يكون (المتقدم/ المتقدمة) حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو

جامعة أخرى معترف بها في أحد التخصصات التالية:

- تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL.(

- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL.

- اللغويات التطبيقية أو ما يعادلها

2- أن يكون التقدير العام في الماجستير جيد جدًا على الاقل.

3 -أن يكون حاصلا على درجة (5.6 (في الايلتس الأكاديمي (Academic IELTS ،(على ألَ

مهارة عن (6 (أو ما يعادلها.

4 -اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في حالة الترشح.

المستندات المطلوبة:

1 -نسخة من السيرة الذاتية.

2 -صورة مصدقة من شهادتي البكالوريوس والماجستير مع كـشوف الدرجات.

3 -صورة معتمدة لمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

4 -صورة من شهادة اجتياز اختبار الآيلتس الأكاديمي (Academic IELTS (أو ما يعادله.

5 -صورة الهوية الوطنية

و يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م وينتهي يوم السبت بتاريخ

م2020/05/23 الموافق هـ1441/09/30

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

هموس
مسكين على العناية المركزة اخذوه
ابو نواف
لعنة الله على اللي اقترح السكسوكه بهذا الشكل.. أحرج خالد عبد الرحمن في أول ظهور له
زائر
هههههههههه عشان قال الصدق تم الهجوم عليه يا بنو فقر .. وانت يا الصرامي نسيت الخرقه حقتك وميداليات الفالح
abdul
التدافع والتطاحن سبب من اسباب انتقال الڤيرسات والامراض المعدية بين الناس. لكن ماشاء الله - كما قالت احدي الدراسات الكاذبة - العرب عندهم مناعة ذاتية خاصة لا توجد عند غير العرب تحميهم من الاصابة بالڤيرس التاجي كما اعلنته جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية الشهر الماضي . اللي صدّقوا تلك الدراسة نراهم يتدافعون والكل يبث نفَسَه و بخَره في وجه الآخر، ولسان حالهم يقول : يلَا كلنا صايمين ، وكلنا عندنا الخَلوف وما احد سينقل الڤيرس لأخيه / اخته في الإسلام . يا ابني صحيح اطيب عند الله من ريح المسك، بس ابعدها عليك الله من وجه / انف اخيك او اختك واترك مسافة دائما في عصر كورونا وفي عصر غير كورونا. كن حامل مسك لاخيك / اختك، لا حامل فيرس او بخر.
أبوسطام
الله يكفينا شر الحرائق

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