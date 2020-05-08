رسالة صوتية مؤثرة من حميدان التركي من محبسه

وكالات (صدى):

كشف نجل حميدان التركي عن رسالة مؤثرة بعث بها والده إليهم من محبسه.

ونشر تركي بن حميدان التركي تسجيل الرسالة التي جاء عنوانها "حين أدّبتني بُنيّتي"؛ والتي قال فيها : " حينما أدبتني بنيتي، وذكرتني بربي.. غفرانك ربي.. هذه السنة الخامسة عشرة من سجني، قد كانت الثلاث سنوات الماضية من أشدها وطأة عليّ وإيجاعًا، واشتد تدهور قضيتي وصحتي، ووصلت القضية إلى منعطف خطير مرعب لي".

وأتبع "الأسير": أثناء حديثي مع بنيتي "لمى" بلسم الروح؛ وسؤالي لها: هل بلغتي؟ وتابعتي موضوعي مع الديوان والوزارة؟ وهي دومًا تفعل. ولكن حرصي من شدة وطأة الأمر وخطورته دفعني للسؤال.

واستكمل: "أجابت بُنيتي بجواب لله درها، رَدَّ علي روحي، قائلة: "والله يابابا صدقني أنا مهتمة دومًا وأفعل بالأسباب.. بل وأتذكر يوسف – عليه السلام – حين أوصى الفتى بأن يذكره عند ربه.. فربي لن ينساك". وختم رسالته بعد هذه الكلمات بقوله: "دمعت عيناي، واستحيت من رب الأرباب.. غفرانك ربي والشكوى إليك، والحمد لله أنك بعثت من ظهري من يُذكرني ويؤدّبني، والحمد لله أولًا وآخرًا".

ويتواجد "حميدان" في السجون الأمريكية منذ 15 عامًا، بتُهم تخلو من الصحة، وسط مماطلات في سير جلساته القضائية.