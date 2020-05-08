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الأعداد السابقة للصحيفة

رسالة صوتية مؤثرة من حميدان التركي من محبسه

Time منذ ساعة
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رسالة صوتية مؤثرة من حميدان التركي من محبسه

وكالات (صدى):
كشف نجل حميدان التركي عن رسالة مؤثرة بعث بها والده إليهم من محبسه.

ونشر تركي بن حميدان التركي تسجيل الرسالة التي جاء عنوانها "حين أدّبتني بُنيّتي"؛ والتي قال فيها : " حينما أدبتني بنيتي، وذكرتني بربي.. غفرانك ربي.. هذه السنة الخامسة عشرة من سجني، قد كانت الثلاث سنوات الماضية من أشدها وطأة عليّ وإيجاعًا، واشتد تدهور قضيتي وصحتي، ووصلت القضية إلى منعطف خطير مرعب لي".

وأتبع "الأسير": أثناء حديثي مع بنيتي "لمى" بلسم الروح؛ وسؤالي لها: هل بلغتي؟ وتابعتي موضوعي مع الديوان والوزارة؟ وهي دومًا تفعل. ولكن حرصي من شدة وطأة الأمر وخطورته دفعني للسؤال.

واستكمل: "أجابت بُنيتي بجواب لله درها، رَدَّ علي روحي، قائلة: "والله يابابا صدقني أنا مهتمة دومًا وأفعل بالأسباب.. بل وأتذكر يوسف – عليه السلام – حين أوصى الفتى بأن يذكره عند ربه.. فربي لن ينساك". وختم رسالته بعد هذه الكلمات بقوله: "دمعت عيناي، واستحيت من رب الأرباب.. غفرانك ربي والشكوى إليك، والحمد لله أنك بعثت من ظهري من يُذكرني ويؤدّبني، والحمد لله أولًا وآخرًا".

ويتواجد "حميدان" في السجون الأمريكية منذ 15 عامًا، بتُهم تخلو من الصحة، وسط مماطلات في سير جلساته القضائية.

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أحدث التعليقات

هموس
مسكين على العناية المركزة اخذوه
ابو نواف
لعنة الله على اللي اقترح السكسوكه بهذا الشكل.. أحرج خالد عبد الرحمن في أول ظهور له
زائر
هههههههههه عشان قال الصدق تم الهجوم عليه يا بنو فقر .. وانت يا الصرامي نسيت الخرقه حقتك وميداليات الفالح
abdul
التدافع والتطاحن سبب من اسباب انتقال الڤيرسات والامراض المعدية بين الناس. لكن ماشاء الله - كما قالت احدي الدراسات الكاذبة - العرب عندهم مناعة ذاتية خاصة لا توجد عند غير العرب تحميهم من الاصابة بالڤيرس التاجي كما اعلنته جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية الشهر الماضي . اللي صدّقوا تلك الدراسة نراهم يتدافعون والكل يبث نفَسَه و بخَره في وجه الآخر، ولسان حالهم يقول : يلَا كلنا صايمين ، وكلنا عندنا الخَلوف وما احد سينقل الڤيرس لأخيه / اخته في الإسلام . يا ابني صحيح اطيب عند الله من ريح المسك، بس ابعدها عليك الله من وجه / انف اخيك او اختك واترك مسافة دائما في عصر كورونا وفي عصر غير كورونا. كن حامل مسك لاخيك / اختك، لا حامل فيرس او بخر.
أبوسطام
الله يكفينا شر الحرائق

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