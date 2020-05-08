نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مؤسسة النقد تقرر تمدید تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد

Time منذ 3 أيام
Views 4776
مؤسسة النقد تقرر تمدید تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد

الرياض (صدى):
قرّرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تمدید تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد .

وأوضحت المؤسسة، أنه سيتم تمديدالتاريخ لمدة شهرين لفترة سريان وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد، وإضافة مدة شهرين لفترة سريان وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ اليوم الجمعة ولمدة شهر.

كما تقرر السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له عن سداد القسط، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والوارد في المادة رقم (54) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين.

وأشارت إلى أنه تقرر السماح لشركات التأمين باستلام مبالغ أقساط التأمين المستحقة من مبالغ المطالبات التي أستحقت للمؤمن لهم، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والوارد في المادة رقم (54) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين.

وفي تعميم للمؤسسة حصلت عليه "صدى"، فقد تقرر السماح ببيع وثائق الحماية والادخار من خلال القنوات الإلكترونية مع مراعاة تطبيق إجراءات اعرف عميلك، وذلك من خلال إيقاف العمل بشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والوارد في المادة رقم (۱۳) من لائحة أعمال التامين الإلكترونية، و المادة (۲۹) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين.

وتقرر أيضًا تعديل آلية احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ليكون احتساب مبالغ أقساط التأمين من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وليس من تاريخ بداية التغطية التأمينية، وذلك من خلال تعليق العمل بشكل موقت بتعميم الموسسة .

وسيتم السماح لوسيط التأمين الإلكتروني بتحصيل أقساط التأمين من المؤمن له مباشرة لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تحول مبالغ أقساط التأمين من قبل وسيط التأمين الإلكتروني إلى شركة التأمين خلال يومين عمل من تاريخ استلام الاقساط كحد أقصى، وذلك من خلال إيقاف العمل بالفقرة رقم الفقرة (۲۲) من المادة (1) من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية .

وقررت المؤؤسة تأجيل تحصيل تكاليف الإشراف والتفتيش التي تدفعها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التامين ووسطاء إعادة التأمين بدءا من الربع الأول لعام ۲۰۲۰م، وذلك من خلال تعليق العمل بالباب الثالث من لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش الصادرة من المؤسسة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وليش منت مواطن
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
**""'سهم'""**😊
ماضرت الا نفسها ولاهمتنا في شي ....
أبو بكر
هههههه يعني قتلت نفس ياسهم هههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا

أخر الأخبار

بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال
بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال
Time منذ دقيقتين Views 1041
تقنية حديثة تسمح للسيارات بـ" التحدث مع بعضها " في المستقبل 
تقنية حديثة تسمح للسيارات بـ" التحدث مع بعضها " في المستقبل 
Time منذ 4 دقائق Views 1056
وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق
وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق
Time منذ 5 دقائق Views 1117
شاهد.. فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها من داخل الكنيسة بعد خروجها من الإسلام
شاهد.. فايزة المطيري تنشر فيديو زفافها من داخل الكنيسة بعد خروجها من الإسلام
Time منذ 8 دقائق Views 254
4 أعشاب لتنظيف الرحم في فترة النفاس
4 أعشاب لتنظيف الرحم في فترة النفاس
Time منذ 15 دقيقة Views 1211
أكاديمية كويتية تنتقد النقاب والعباءة: «استقلت بسبب منظرهم كئيب»
أكاديمية كويتية تنتقد النقاب والعباءة: «استقلت بسبب منظرهم كئيب»
Time منذ 20 دقيقة Views 1446
استمرار هطول أمطار رعدية على الباحة
استمرار هطول أمطار رعدية على الباحة
Time منذ 24 دقيقة Views 1302
" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 
" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 
Time منذ 28 دقيقة Views 1654
عامل يتخلص من علاقة مُحرمة بقتل عشيقته وطفلتها
عامل يتخلص من علاقة مُحرمة بقتل عشيقته وطفلتها
Time منذ 28 دقيقة Views 460
محترف سلة يفضح أردوغان: «عالج كورونا بإطلاق سراح القتلى ومغتصبي الأطفال» (فيديو)
محترف سلة يفضح أردوغان: «عالج كورونا بإطلاق سراح القتلى ومغتصبي الأطفال» (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1351