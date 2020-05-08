مؤسسة النقد تقرر تمدید تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد

الرياض (صدى):
قرّرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تمدید تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد .
وأوضحت المؤسسة، أنه سيتم تمديدالتاريخ لمدة شهرين لفترة سريان وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد، وإضافة مدة شهرين لفترة سريان وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ اليوم الجمعة ولمدة شهر.
كما تقرر السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له عن سداد القسط، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والوارد في المادة رقم (54) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين.
وأشارت إلى أنه تقرر السماح لشركات التأمين باستلام مبالغ أقساط التأمين المستحقة من مبالغ المطالبات التي أستحقت للمؤمن لهم، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والوارد في المادة رقم (54) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين.
وفي تعميم للمؤسسة حصلت عليه "صدى"، فقد تقرر السماح ببيع وثائق الحماية والادخار من خلال القنوات الإلكترونية مع مراعاة تطبيق إجراءات اعرف عميلك، وذلك من خلال إيقاف العمل بشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة والوارد في المادة رقم (۱۳) من لائحة أعمال التامين الإلكترونية، و المادة (۲۹) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين.
وتقرر أيضًا تعديل آلية احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ليكون احتساب مبالغ أقساط التأمين من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وليس من تاريخ بداية التغطية التأمينية، وذلك من خلال تعليق العمل بشكل موقت بتعميم الموسسة .
وسيتم السماح لوسيط التأمين الإلكتروني بتحصيل أقساط التأمين من المؤمن له مباشرة لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تحول مبالغ أقساط التأمين من قبل وسيط التأمين الإلكتروني إلى شركة التأمين خلال يومين عمل من تاريخ استلام الاقساط كحد أقصى، وذلك من خلال إيقاف العمل بالفقرة رقم الفقرة (۲۲) من المادة (1) من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية .
وقررت المؤؤسة تأجيل تحصيل تكاليف الإشراف والتفتيش التي تدفعها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التامين ووسطاء إعادة التأمين بدءا من الربع الأول لعام ۲۰۲۰م، وذلك من خلال تعليق العمل بالباب الثالث من لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش الصادرة من المؤسسة.